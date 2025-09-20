Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
3 phụ nữ ở Đồng Nai liên tiếp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
20/09/2025 09:36 GMT+7

3 người phụ nữ ở Đồng Nai liên tiếp nhặt được của rơi như ví tiền, điện thoại, đã tự nguyện mang đến cơ quan công an giao nộp để tìm người đánh mất.

Ngày 20.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa liên tiếp ghi nhận nghĩa cử đẹp của ba người phụ nữ nhặt được của rơi đã tự nguyện trao trả cho người đánh mất.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19.9, bà Hoàng Thị Hồng (42 tuổi, ở phường Bình Phước) đến một quán nước trong phường thì phát hiện một chiếc ví bên trong có tiền, căn cước công dân và thẻ ngân hàng.

3 phụ nữ ở Đồng Nai liên tiếp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất- Ảnh 1.

Chị Hồng đã trao trả tài sản cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của lực lượng công an

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

Bà Hồng đã chụp ảnh toàn bộ tài sản, đăng lên Facebook cá nhân kèm số điện thoại liên hệ với hy vọng tìm được chủ nhân để trả lại. 

Khi nhận được thông tin, Công an phường Bình Phước đã hỗ trợ và nhanh chóng xác minh được chủ sở hữu chiếc ví là Vũ Minh Xuân (41 tuổi, ở xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), nên đã mời cả 2 đến trụ sở công an để trao trả chiếc ví cho người mất.

Cũng trong sáng 19.9, trên đường đi làm, chị Lê Thị Hồng Nhung (44 tuổi, ở ấp Minh Lập 6, xã Nha Bích, thuộc tỉnh Bình Phước cũ) nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 6,3 triệu đồng tiền mặt.

Chị Nhung sau đó đã mang ví đến Công an xã Nha Bích trình báo. Qua xác minh, cơ quan công an xác định bà Ngô Thị Nhiễu (59 tuổi, ở cùng xã) là người đánh mất, nên đã bàn giao lại số tài sản cho bà Nhiễu.

3 phụ nữ ở Đồng Nai liên tiếp nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất- Ảnh 2.

Công an xã Nha Bích trao trả tài sản cho bà Nhiễu, người đánh mất ví tiền

ẢNH: CÔNG AN XÃ NHA BÍCH

Cũng trong ngày 19.9, tại xã Bình An, một người phụ nữ tên Thu Sương cũng đã đến cơ quan công an trình báo việc nhặt được một chiếc điện thoại iPhone 16 khi đi trên tỉnh lộ 769. Công an xã Bình An sau đó đã tìm được chủ sở hữu và thực hiện trao trả cho người đánh mất.

Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của 3 người phụ nữ nói trên đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. 

Đồng thời, việc nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và trả lại tài sản cho người bị mất cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an.

Xem thêm bình luận