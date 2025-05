3 phương án di chuyển cho cán bộ tỉnh Ninh Thuận làm việc tại Khánh Hòa

Ngày 15.5, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng số nhu cầu đăng ký nhà ở công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Ninh Thuận sau sáp nhập tỉnh lên đến 2.193 người, trong đó 96 người thuộc đối tượng được quy định tại Điều 5 Quyết định số 11/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 2.097 người không thuộc đối tượng này.

Sở Xây dựng đã đề xuất phương án cụ thể để đáp ứng nhu cầu này. Hiện nay, quỹ nhà ở công vụ đang quản lý trống của tỉnh Khánh Hòa chỉ có 18 căn, thiếu 78 căn để đáp ứng đủ 96 đối tượng. Do đó, tỉnh sẽ bổ sung thêm từ các nguồn khác như Nhà khách Tỉnh ủy tại số 2 Trần Hưng Đạo (12 căn), và phòng nghỉ của nhà khách T78 thuộc Văn phòng Trung ương Đảng tại số 44 Trần Phú (70 phòng). Ngoài ra, tỉnh sẽ bố trí tạm thời 18 phòng ở tại nhà khách Thành ủy Nha Trang cho đến hết ngày 3.10.2028.

Giải pháp về nhà ở cho đại đa số cán bộ

Đối với đại bộ phận cán bộ, công chức không thuộc đối tượng được bố trí nhà ở công vụ, Sở Xây dựng đã đề xuất phương án hỗ trợ tiền thuê nhà. Qua khảo sát, giá thuê căn hộ chung cư thương mại tại Nha Trang dao động từ 7 triệu đến 11 triệu đồng/tháng, trong khi giá thuê nhà ở xã hội thấp hơn đáng kể.

Giá thuê căn hộ chung cư thương mại tại Nha Trang dao động từ 7 triệu đến 11 triệu đồng/tháng, Sở Xây dựng kiến nghị hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá thuê nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, với mức 2.992.000 đồng/tháng/người ẢNH: BÁ DUY

Sở Xây dựng kiến nghị hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá thuê nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, với mức 2.992.000 đồng/tháng/người. Mức hỗ trợ này được tính toán dựa trên diện tích trung bình 47,5m2 cho một căn hộ theo quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP và chênh lệch giá 63.000 đồng/m2/tháng.

Thời gian hỗ trợ dự kiến từ tháng 9 đến tháng 12.2025, sau đó sẽ điều chỉnh dựa trên tình hình tài chính của hai tỉnh sau sáp nhập. Đây được xem là giải pháp khả thi trong bối cảnh ngân sách còn nhiều hạn chế.

Ba phương án di chuyển linh hoạt

Về phương tiện đi lại, tổng nhu cầu bố trí là 2.169 người, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã đề xuất ba phương án chính, nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển của các cán bộ, công chức.

Phương án thứ nhất áp dụng cho 11 người là sử dụng xe công vụ cơ quan tự sắp xếp hoặc thuê đưa đón. Đây chủ yếu áp dụng cho lãnh đạo cấp cao hoặc cán bộ có nhu cầu đặc biệt.

Phương án thứ hai, chiếm số lượng lớn nhất với 1.713 người, là cán bộ công chức tự túc đi bằng xe cá nhân và được hỗ trợ chi phí xăng dầu. Mức hỗ trợ được tính theo quy định hiện hành, với cự ly từ 100 km trở lên sẽ được hỗ trợ 24 lít xăng/tháng/người.

Phương án thứ ba dành cho 469 người là sử dụng xe bus hoặc xe bus điện theo lộ trình cố định do UBND tỉnh sắp xếp. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, Sở Xây dựng nhận định rằng tuyến xe buýt thông thường không phù hợp do hành trình dài và không đáp ứng được nhu cầu di chuyển tập trung của cán bộ. Do đó, phương án thuê xe hợp đồng đang được ưu tiên xem xét.

Phương án thuê xe hợp đồng đang được ưu tiên xem xét để di chuyển cán bộ tỉnh Ninh Thuận làm việc tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Sở Xây dựng đã tổ chức họp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng vào ngày 7.5.2025 để khảo sát và đánh giá năng lực phục vụ. Tại cuộc họp, các đơn vị đều thống nhất hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh đảm bảo cung cấp dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại.

Bên cạnh các phương án ngắn hạn, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp lâu dài như đầu tư xây dựng mới các khu nhà ở công vụ, tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang. Lập phương án chuyển đổi công năng của một số công trình hiện có thành nhà ở xã hội cho thuê.



Phương án này dự kiến sẽ được trình lên UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, phê duyệt và có thể áp dụng từ tháng 9.2025, khi quá trình sáp nhập hai tỉnh chính thức hoàn thành. Đây được xem là giải pháp quan trọng, góp phần đảm bảo ổn định đời sống của cán bộ, công chức trong giai đoạn chuyển tiếp, từ đó tạo tiền đề cho sự thành công của quá trình sáp nhập.