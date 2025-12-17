3 sai lầm khi đạp xe dễ dính chấn thương đầu gối và lưng

Những sai lầm sau đây khi đạp xe sẽ khiến dễ bị đau gối và mỏi lưng:

Yên xe quá thấp

Khi yên thấp, gối phải gập lại nhiều hơn tại điểm thấp nhất của vòng đạp. Góc gập đầu gối tăng làm thay đổi tư thế của khớp, khiến các mô quanh bánh chè ở mặt trước khớp gối chịu tải nhiều hơn. Áp lực này sẽ tăng khi đạp lâu hoặc đạp nặng, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Đặt tư thế bàn chân lên bàn đạp sai cũng có thể gây đau mỏi khớp gối ẢNH: AI

Yên thấp thường kéo theo tình trạng là hông gập nhiều hơn, thân người dễ uốn cong lưng để với đến tay lái. Hệ quả cơ dựng sống phải gồng trong thời gian dài. Cảm giác căng lưng dưới sẽ khó tránh khỏi nếu đạp xe đường dài hoặc đường xấu.

Những dấu hiệu cảnh báo yên đang quá thấp là đau âm ỉ vùng trước gối, cảm giác đau tăng khi lên dốc hay tăng lực đập. Để điều chỉnh, hãy nâng yên khoảng 5 mm mỗi lần, đạp thử 10-15 phút và theo dõi cảm giác ở gối trước, hông. Một cách khác là nâng yên cao sao cho khi bàn đạp ở vị trí 6 giờ, gối gập khoảng 25-30° là ổn.

Yên xe quá gần hay xa tay lái

Yên xe quá xa hay quá gần tay lái có thể làm lệch trục tác động lực của gối, thay đổi góc giữa hông và nửa thân trên cơ thể.

Nếu yên quá gần tay lái sẽ tăng áp lực lên gối khi đạp xuống. Nhưng nếu yên lùi quá xa thì người tập sẽ phải với người nhiều hơn để giữ tay lái. Hệ quả là kéo căng lưng dưới và cơ gân kheo.

Vị trí bàn chân lệch trục

Vị trí bàn chân cũng được nhắc như một yếu tố có thể tác động đến đầu gối. Khi dùng lực chân tác động lên bàn đạp, nếu mũi chân xoay vào trong quá nhiều so với trục vận động tự nhiên thì khớp gối sẽ bị kéo vào chuyển động xoay vặn. Dù tác động mỗi vòng đạp là không lớn nhưng nếu lặp lại hàng nghìn lần sẽ gây đau đầu gối.

Cách điều chỉnh tốt là thay vì xoay mũi chân vào trong thì chỉ cần điều chỉnh vị trí bàn chân sao cho thoải mái khi đạp. Ngoài ra, các chuyên gia lưu ý nếu đau gối hoặc đau lưng dưới kèm sưng nóng, đau nhói khi đi cầu thang, tê yếu thì cần sớm đi khám bác sĩ, theo Verywellfit.