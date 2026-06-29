3 sai lầm khi dùng điều hòa khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Khi nhiệt độ mùa hè tăng cao, nhiều người thường cố tình hạ nhiệt độ 'kịch sàn' hoặc đóng bớt cửa phòng trống để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, những thói quen tưởng chừng rất hợp lý này lại đang phản tác dụng một cách nghiêm trọng. Chúng đang âm thầm làm tăng mức tiêu thụ năng lượng và gây áp lực nặng nề lên thiết bị của bạn. Nếu hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường, rất có thể bạn đang mắc phải 3 sai lầm tai hại dưới đây.

Hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp

Sai lầm lớn nhất của người dùng là hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất vì nghĩ rằng phòng sẽ mát nhanh hơn. Thực tế, điều hòa luôn hoạt động với tốc độ làm mát không đổi bất kể cài đặt mức nhiệt nào. Việc giảm nhiệt độ quá sâu chỉ ép hệ thống phải chạy lâu và nặng tải hơn, tiêu tốn nhiều năng lượng vô ích.

Bật nhiệt độ quá thấp có thể khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng cao ẢNH: PHONG ĐỖ

Thay vì cố chấp hạ thấp nhiệt độ, bạn hãy cài đặt bộ điều khiển cao hơn từ 1,5 đến 3 độ C so với mức bạn dự tính. Việc kết hợp thêm quạt sẽ giúp lưu thông không khí và tạo cảm giác mát mẻ hơn mà không làm thay đổi nhiệt độ thực tế. Mức nhiệt độ lý tưởng nhất để tối ưu hóa hiệu suất tiết kiệm điện là khoảng 25,5 độ C.

Lười bảo dưỡng lưới lọc

Lưới lọc bị tắc nghẽn do bụi bẩn chính là những 'kẻ phá hoại thầm lặng' đối với ví tiền. Vì nằm khuất tầm nhìn bên trong máy, bộ phận này thường bị người dùng lãng quên hoàn toàn trong suốt mùa hè. Một tấm lọc bẩn sẽ cản trở luồng không khí nghiêm trọng, buộc điều hòa phải hoạt động vất vả hơn để làm mát.

Một lưới lọc của điều hòa lâu ngày không được vệ sinh ẢNH: PHONG ĐỖ

Để khắc phục, bạn cần kiểm tra lưới lọc hằng tháng và tiến hành vệ sinh hoặc thay thế tối thiểu 3 tháng một lần. Đặc biệt trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm khi máy chạy liên tục, hãy kiểm tra định kỳ hai tuần một lần. Việc bảo dưỡng đơn giản này là giải pháp rẻ tiền nhất giúp tránh được hóa đơn tiền điện cao và nguy cơ hỏng hóc.

Đóng kín cửa phòng trống và chặn cửa gió

Nhiều người cho rằng đóng cửa phòng không sử dụng hoặc chặn các cửa gió sẽ giúp tập trung hơi mát vào nơi cần thiết. Thế nhưng, hành động này lại vô tình phá hỏng cơ chế vận hành của toàn bộ hệ thống điều hòa. Hệ thống vốn được thiết kế để phân phối không khí đồng đều khắp các không gian trong ngôi nhà.

Một điều hòa lắp bên trong phòng kín cửa ẢNH: PHONG ĐỖ

Khi bạn chặn cửa gió, sự mất cân bằng áp suất sẽ xảy ra trong đường ống và buộc hệ thống phải làm việc cật lực hơn. Do đó, hãy mở tất cả các cửa phòng bên trong và giữ cho các cửa gió luôn được thông thoáng. Nếu muốn kiểm soát nhiệt độ theo khu vực, việc sử dụng bộ điều khiển thông minh sẽ mang lại hiệu quả vượt trội.