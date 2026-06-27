3 sai lầm khi luộc rau làm mất vitamin

Điều này không có nghĩa là rau sống luôn tốt hơn rau chín. Trên thực tế, nấu chín đúng cách giúp cơ thể hấp thu tốt hơn một số dưỡng chất như beta-carotene trong cà rốt hay lycopene trong cà chua, đồng thời làm mềm chất xơ và giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để rau giữ được nhiều vitamin C và vitamin nhóm B, rau không nên luộc quá lâu trong nước sôi ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Điều quan trọng là lựa chọn phương pháp chế biến phù hợp. Do đó, khi chế biến rau, mọi người cần tránh những điều sau:

Luộc rau quá lâu

Luộc là cách chế biến quen thuộc nhưng nếu để rau trong nước sôi quá lâu, lượng vitamin bị mất sẽ tăng lên đáng kể. Nguyên nhân là vitamin C và nhiều vitamin nhóm B, chẳng hạn folate, vừa nhạy cảm với nhiệt, vừa dễ tan trong nước. Khi rau được nấu trong thời gian dài, các vitamin này không chỉ bị nhiệt độ cao phá hủy mà còn hòa tan vào nước luộc.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Food Science and Biotechnology cho thấy luộc là phương pháp gây thất thoát vitamin C nhiều nhất so với những cách chế biến như chần, hấp hay làm chín bằng lò vi sống.

Để hạn chế thất thoát vitamin, nên đợi nước sôi rồi mới cho rau vào, chỉ luộc đến khi rau vừa chín và vớt ra ngay thay vì ngâm lâu trong nước nóng.

Luộc với nhiều nước

Đổ nước quá nhiều vào nồi luộc rau sẽ khiến một số vitamin tan trong nước bị hòa tan ra ngoài nhiều hơn. Nếu sau đó đổ bỏ nước luộc, cơ thể cũng sẽ không thể hấp thu một phần dưỡng chất đã hòa tan vào nước.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng nếu không cần dùng nhiều nước, nên luộc với lượng nước vừa đủ hoặc ưu tiên hấp. Hấp giúp rau ít tiếp xúc với nước nên giữ được nhiều vitamin C và folate hơn so với luộc.

Cắt rau quá nhỏ

Nhiều người có thói quen sơ chế bằng cách cắt rau thành từng miếng nhỏ để tiết kiệm thời gian nấu. Tuy nhiên, ngay khi rau được cắt, các tế bào thực vật bị phá vỡ và bắt đầu tiếp xúc với không khí. Quá trình ô xy hóa diễn ra nhanh hơn, khiến một số vitamin, đặc biệt là vitamin C và folate, bị giảm dần theo thời gian.

Việc cắt rau thành những miếng quá nhỏ cũng làm tăng diện tích tiếp xúc với không khí, khiến tốc độ hao hụt vitamin diễn ra nhanh hơn. Để giữ được nhiều dưỡng chất, các chuyên gia khuyến nghị nên rửa rau trước khi cắt, cắt thành miếng vừa ăn và chế biến ngay sau đó, tránh để lâu, theo Healthline.