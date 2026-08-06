3 sai lầm khiến người bệnh đột quỵ hồi phục chậm

Trong những tháng đầu sau đột quỵ, não bộ có khả năng tái tổ chức các kết nối thần kinh để bù đắp cho vùng bị tổn thương. Tuy nhiên, quá trình này chỉ đạt hiệu quả nếu người bệnh được điều trị, tập luyện và chăm sóc đúng cách, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu đến một vùng não bị gián đoạn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ngược lại, một số sai lầm phổ biến có thể làm chậm quá trình hồi phục, khiến chức năng vận động suy giảm hoặc làm tăng nguy cơ tái phát. Dưới đây là những sai lầm mà người bệnh và gia đình nên tránh:

Trì hoãn hoặc bỏ qua phục hồi chức năng

Sau cơn đột quỵ, khi tình trạng sức khỏe người bệnh đã ổn định thì nên bắt đầu phục hồi chức năng càng sớm càng tốt. Nhờ đó, người bệnh có thể tận dụng giai đoạn não bộ có khả năng thích nghi và phục hồi mạnh nhất. Quá trình này cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Phục hồi chức năng không chỉ đơn thuần là tập đi. Người bệnh có thể cần vật lý trị liệu để cải thiện vận động, ngôn ngữ trị liệu nếu gặp khó khăn khi nói hoặc nuốt, cùng với hỗ trợ về dinh dưỡng và tâm lý. Mỗi chương trình phục hồi đều được thiết kế dựa trên mức độ tổn thương và nhu cầu của từng người, tiến sĩ April Pruski, chuyên gia phục hồi chức năng sau đột quỵ tại hệ thống y tế học thuật Johns Hopkins Medicine (Mỹ), cho biết.

Ít vận động vì sợ té ngã hoặc mệt

Sau đột quỵ, nhiều gia đình lo người bệnh bị ngã nên hạn chế cho họ đi lại hoặc chỉ để nằm, ngồi trên giường. Dù xuất phát từ ý tốt nhưng cách chăm sóc này lại có thể khiến quá trình hồi phục chậm hơn.

Ít vận động trong thời gian dài làm cơ bắp yếu dần, các khớp trở nên cứng, sức bền giảm và tăng nguy cơ loét tì đè hoặc hình thành cục máu đông ở chân. Người bệnh cũng sẽ mất dần sự tự tin khi vận động, khiến việc tập luyện về sau khó khăn hơn.

Điều quan trọng là người bệnh cần vận động đúng cách, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên viên phục hồi chức năng. Các bài tập sẽ được điều chỉnh phù hợp với khả năng của từng người và tăng dần khi sức khỏe cải thiện.

Chỉ tập trong các buổi phục hồi chức năng

Một sai lầm phổ biến khác là cho rằng chỉ cần đến bệnh viện hoặc trung tâm phục hồi chức năng vài buổi mỗi tuần là đủ. Thực tế, thời gian điều trị tại cơ sở y tế chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cả ngày.

Để não bộ hình thành các kết nối thần kinh mới, người bệnh cần lặp đi lặp lại các động tác đã học một cách thường xuyên. Vì vậy, duy trì các bài tập tại nhà theo đúng hướng dẫn của chuyên viên phục hồi chức năng là rất quan trọng.

Điều này không có nghĩa là người bệnh nên tự tập những động tác khó hoặc cố gắng quá sức. Thay vào đó, nên kiên trì thực hiện các bài tập đã được hướng dẫn, kết hợp vận động trong sinh hoạt hằng ngày như tự mặc quần áo, cầm nắm đồ vật hoặc đi lại trong phạm vi an toàn. Sự đều đặn mỗi ngày thường mang lại hiệu quả tốt hơn so với tập nhiều nhưng ngắt quãng, theo Verywell Health.