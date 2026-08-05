Chưa đến 50 tuổi vẫn có thể bị đột quỵ nếu thuộc 3 nhóm này

Nghiên cứu cho thấy khoảng 10 - 15% ca đột quỵ xảy ra ở người từ 18 - 50 tuổi. Điều đáng chú ý là phần lớn các yếu tố nguy cơ ở người trẻ không khác nhiều so với người lớn tuổi, chẳng hạn huyết áp cao, tiểu đường, hút thuốc lá hay rối loạn mỡ máu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Những người có bệnh tim bẩm sinh hoặc rối loạn nhịp tim thuộc vào nhóm có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn bình thường ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Nhận biết mình thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ giúp chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh. Dưới đây là những người thuộc nhóm đó:

Huyết áp cao hoặc có yếu tố tim mạch

Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ ở mọi lứa tuổi, kể cả người dưới 50 tuổi. Điều đáng lo là bệnh thường diễn tiến âm thầm, không gây triệu chứng rõ rệt nên nhiều người trẻ không biết mình mắc bệnh.

Trong khi đó, huyết áp cao kéo dài sẽ làm tổn thương thành mạch máu, gây xơ vữa động mạch, hình thành cục máu đông hoặc làm mạch máu não bị vỡ.

Ngoài huyết áp cao, nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch khác cũng góp phần làm tăng khả năng đột quỵ ở người trẻ. Những yếu tố này gồm tiểu đường, cholesterol "xấu" LDL cao, thừa cân, béo phì, ít vận động hay uống nhiều rượu bia. Khi nhiều yếu tố này cùng tồn tại, nguy cơ sẽ tăng lên đáng kể.

Bệnh tim bẩm sinh hoặc rối loạn nhịp tim

Một số bệnh lý tim mạch sẽ khiến dễ hình thành cục máu đông trong tim. Trong trường hợp xấu, cục máu đông theo dòng máu di chuyển lên não, gây tắc động mạch não và dẫn đến đột quỵ.

Với bệnh tim bẩm sinh, một trong những bất thường thường được nhắc đến là lỗ thông bầu dục (PFO). Đây là một lỗ nhỏ hình thành bẩm sinh, tồn tại giữa hai buồng tim trên ở một số người.

Phần lớn người có PFO không gặp vấn đề sức khỏe nào trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, cục máu đông có thể đi qua lỗ này rồi lên não, làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt khi kết hợp với các yếu tố nguy cơ khác như có tiền sử huyết khối tĩnh mạch.

Ngoài PFO, rung nhĩ và một số rối loạn nhịp tim khác cũng có thể làm máu ứ đọng trong tim, từ đó hình thành cục máu đông. Mặc dù rung nhĩ thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ có bệnh tim bẩm sinh hoặc các bất thường về cấu trúc tim. Vì vậy, những người có tiền sử bệnh tim cần được theo dõi và điều trị để giảm nguy cơ đột quỵ.

Béo phì hoặc mắc tiểu đường từ sớm

Tỷ lệ béo phì và tiểu đường loại 2 đang gia tăng ở người trẻ, kéo theo nguy cơ đột quỵ cũng tăng lên. Hai tình trạng này làm tổn thương mạch máu, tạo điều kiện cho xơ vữa động mạch và hình thành cục máu đông.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Stroke cho thấy chỉ số khối cơ thể (BMI) cao ở cuối tuổi vị thành niên có liên quan với nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu não trước tuổi 50.

Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ bị thừa cân, béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu định kỳ, theo Healthline.