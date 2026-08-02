Nghi ngờ bị đột quỵ: Bác sĩ chỉ cách nhận biết dấu hiệu nhanh

Tuy nhiên, dấu hiệu của đột quỵ thường khá mơ hồ và dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng không nghiêm trọng khác. Vậy, làm sao để nhận biết chính xác cơn đột quỵ đang xảy ra?

Sau đây, tiến sĩ - bác sĩ Kunal Sood, làm việc tại Mỹ, chia sẻ cách dễ nhất để nhận biết các dấu hiệu cảnh báo của đột quỵ, nhằm giúp người bệnh hoặc người bên cạnh hành động kịp thời, theo tờ Hindustan Times.

Trong bài đăng trên mạng xã hội gần đây, bác sĩ Sood đã phân tích các dấu hiệu cảnh báo chính của đột quỵ, có thể giúp mọi người nhận biết các triệu chứng một cách nhanh chóng và giải thích tại sao việc chăm sóc y tế ngay lập tức có thể tạo ra sự khác biệt.

Với đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định tiên lượng của người bệnh Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Đột quỵ là gì?

Theo bác sĩ Sood, đột quỵ xảy ra khi nguồn cung cấp máu đến một phần của não bị gián đoạn đột ngột, khiến các tế bào não thiếu oxy và chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động. Vì các triệu chứng thường xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước, nhận biết các dấu hiệu sớm là rất quan trọng để tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời và cải thiện kết quả điều trị.

Ông giải thích: Đột quỵ xảy ra khi lưu lượng máu đến một phần của não bị gián đoạn đột ngột. Những triệu chứng đó thường xuất hiện đột ngột. Và có một từ viết tắt đơn giản bằng tiếng Anh có thể giúp bạn nhận biết các dấu hiệu cảnh báo.

Làm thế nào để nhận biết các dấu hiệu cảnh báo?

Bác sĩ Sood khuyên nên sử dụng từ viết tắt "BE FAST" (tạm dịch: Hãy thật nhanh) để nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ. Ông giải thích ý nghĩa của từng chữ cái:

Thực phẩm giàu magie giúp hạ huyết áp đúng hay sai?

B là viết tắt của Balance (thăng bằng): Đột ngột khó đi đứng hoặc mất thăng bằng.

E là viết tắt của Eyes (mắt): Mất thị lực đột ngột, nhìn đôi hoặc nhìn mờ.

F là viết tắt của Face (mặt): Mặt bị xệ xuống một bên, nhất là khi cười.

A là viết tắt của Arms (cánh tay): Không thể giơ cả 2 cánh tay lên cao, thường 1 cánh tay sẽ rơi xuống.

S là viết tắt của Speech (lời nói): Nói lắp, dùng từ không có ý nghĩa hoặc nhầm lẫn.

T là viết tắt của Time (thời gian): Ghi nhớ thời điểm khi các triệu chứng bắt đầu.

Hành động kịp thời là vô cùng quan trọng.

Bác sĩ Sood nhấn mạnh, với đột quỵ, mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định tiên lượng của người bệnh. Điều trị càng sớm, khả năng hạn chế tổn thương não và phục hồi chức năng càng cao. Vì vậy, nếu bản thân hoặc người xung quanh xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào theo quy tắc "BE FAST", cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay lập tức, theo Hindustan Times.