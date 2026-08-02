Bác sĩ giải thích vì sao tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ

Ngoài ra, tiểu đường hiếm khi xuất hiện đơn độc. Nhiều người mắc bệnh đồng thời bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì hoặc bệnh tim mạch. Mỗi yếu tố này đều làm tăng nguy cơ đột quỵ; khi cùng tồn tại, nguy cơ càng cao, bao gồm cả nguy cơ tái phát đột quỵ, theo Times of India (Ấn Độ).

Đường huyết cao kéo dài làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, khiến mạch máu dễ bị hẹp, xơ cứng, dẫn đến hình thành cục máu đông Ảnh minh họa: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Vì sao tiểu đường làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Các nghiên cứu cho thấy người mắc tiểu đường có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp khoảng 2 lần so với người không mắc bệnh.

Theo bác sĩ Sujit Kumar, Giám đốc kiêm chuyên gia tư vấn cao cấp Khoa Thần kinh, Bệnh viện KIMS (Ấn Độ), đường huyết cao kéo dài có thể làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, khiến mạch máu dễ bị hẹp, xơ cứng và cuối cùng dẫn đến hình thành cục máu đông.

“Não phụ thuộc vào nguồn máu giàu oxy được cung cấp liên tục. Khi nguồn máu đến não bị cắt đứt, chỉ khoảng 5 phút sau, nhiều tế bào não bắt đầu chết. Đó là lý do đột quỵ luôn được xem là một tình trạng cấp cứu y khoa. Não càng bị thiếu máu lâu thì nguy cơ tổn thương vĩnh viễn càng cao”, bác sĩ Kumar giải thích.

Đường huyết cao cũng có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và tư duy

Đường huyết cao kéo dài nhiều năm có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ nuôi não, đồng thời góp phần gây viêm mạn tính và stress oxy hóa. Theo thời gian, những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của não. Một số người bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu như:

Hay quên.

Khó tập trung.

Khó tiếp thu thông tin mới.

Khó đưa ra quyết định.

Đáng nói, những biểu hiện này rất dễ bị nhầm với quá trình lão hóa, căng thẳng hoặc mệt mỏi.

Nên duy trì huyết áp và cholesterol trong ngưỡng khuyến cáo, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, giữ cân nặng hợp lý và ngủ đủ giấc để giảm nguy cơ đột quỵ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Hạ đường huyết cũng có thể gây tổn thương não

Não phụ thuộc rất nhiều vào glucose để tạo năng lượng. Theo bác sĩ Kumar, hạ đường huyết nặng có thể gây lú lẫn, chóng mặt, co giật và mất ý thức. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đặc biệt khi tái diễn nhiều lần, tình trạng này có thể dẫn đến suy giảm nhận thức, nhất là ở người cao tuổi.

Đây cũng là lý do việc điều trị tiểu đường cần được cá thể hóa. Mục tiêu không phải là hạ đường huyết càng thấp càng tốt, mà là duy trì đường huyết trong phạm vi an toàn, tránh cả 2 tình trạng là tăng đường huyết kéo dài lẫn hạ đường huyết nguy hiểm.

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Kiểm soát tiểu đường cũng là bảo vệ não

Theo bác sĩ Kumar, cách tốt nhất để giảm nguy cơ đột quỵ do tiểu đường là kiểm soát bệnh một cách lâu dài và đều đặn. Điều này bao gồm:

Dùng thuốc đúng theo chỉ định.

Theo dõi đường huyết thường xuyên.

Tuân thủ phác đồ điều trị.

“Việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch khác cũng rất quan trọng. Người bệnh cần duy trì huyết áp và cholesterol trong ngưỡng khuyến cáo, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, giữ cân nặng hợp lý và ngủ đủ giấc để giảm nguy cơ đột quỵ”, bác sĩ Kumar khuyến nghị.

Những người mắc tiểu đường cũng cần điều trị tốt các bệnh đi kèm như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch, vì điều này có thể tạo ra khác biệt lớn trong việc giảm nguy cơ biến chứng.