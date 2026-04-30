3 sai lầm phổ biến khi đỗ ô tô, các tài xế cần tránh

Đỗ ô tô tưởng chừng là thao tác đơn giản, nhưng thực tế trong quá trình sử dụng ô tô không ít tài xế, đặc biệt các tài mới thường có những thói quen đỗ ô tô tưởng chừng vô hại như đỗ ô tô trên đường mới trải nhựa, đỗ ô tô nhưng không trả thẳng lái… nhưng thực tế lại là sai lầm.

Theo thời gian, những thói quen này có thể làm nhiều bộ phận trên ô tô nhanh chóng phát sinh sự cố hư hỏng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người dùng.

Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến nhiều người dùng thường mắc khi đỗ ô tô hàng ngày:

Đỗ ô tô nhưng không đánh vô-lăng trả thẳng lái

Trong quá trình sử dụng ô tô hàng ngày, không ít tài xế đặc biệt là các tài mới sau khi điều khiển xe vào vị trí đỗ thường để nguyên góc đánh lái mà không trả thẳng vô-lăng, sau đó tắt máy rời khỏi xe. Nhiều người cho rằng việc để nguyên góc đánh lái khi đỗ ô tô là điều bình thường nhưng thực tế hành động nhỏ này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho phương tiện cũng như an toàn trong quá trình sử dụng xe.

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô thói quen tưởng chừng vô hại này thực ra cần phải thay đổi để duy trì độ bền của các bộ phận trên xe đặc biệt là hệ thống trợ lực lái. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến một số bộ phận khác của xe cũng như sự an toàn khi sử dụng xe trở lại.

Khi đỗ ô tô bánh xe xoay lệch, sẽ làm tăng áp lực lên hệ thống lái và trục bánh. Nếu vô-lăng bị lệch, góc lái không thẳng khi tắt động cơ, bơm trợ lực lái và phớt sẽ hoạt động dưới áp lực lớn hơn bình thường. Theo thời gian, điều này có thể gây hư hỏng, giảm tuổi thọ hệ thống lái hoặc vô-lăng bị nặng khi sử dụng lại. Nếu để ô tô đỗ lâu ngày, các chi tiết như rô-tuyn, thước lái, lốp xe sẽ bị mòn không đều, thậm chí gây hư hỏng sớm. Bên cạnh đó, khi vô-lăng bị lệch, góc lái không thẳng cũng khiến tải trọng phân bổ lên lốp trước và hệ thống treo không đều. Điều này, dần dần sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lốp xe, làm nứt nẻ, phồng bề mặt cao su lốp.

Việc để vô-lăng bị lệch, góc lái không thẳng khi đỗ ô tô còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây mất an toàn khi sử dụng lái xe. Theo đó, khi tài xế lên xe và khởi hành, nếu quên rằng bánh trước vẫn đang đánh lái, xe có thể lao chéo bất ngờ, gây va quẹt với xe khác hoặc vật cản xung quanh.

Đỗ ô tô kiểu "chân trên, chân dưới" hay "gác chân" lên vỉa hè

Ngoài việc không đánh vô-lăng trả thẳng lái, để thuận tiện nhiều tài xế còn sẵn sàng đỗ ô tô kiểu "chân trên, chân dưới" hay "gác chân" lên vỉa hè. Trường hợp này thường thấy tại các khu đô thị đông đúc, do điều kiện "đất chật xe đông", việc tìm kiếm bãi đỗ xe hoặc các khu vực không gian trống rất khó khăn, nhiều người "đánh liều" đỗ ô tô ngay bên đường. Tuy nhiên, để gọn gàng và ít gây cản trở nhất cho các phương tiện khác, các chủ xe buộc phải đỗ xe "lưng chừng" một nửa thân xe trên vỉa hè còn một nửa nằm dưới lòng đường; hoặc đỗ sát lề đường nhưng một phần bánh xe bên trong gác lên vỉa hè.

Dù vậy, đây là cách đỗ ô tô không được khuyến khích ngay cả ở những khu vực không có biển cấm đỗ. Việc để ô tô ở trạng thái nghiêng lệch trong thời gian dài sẽ khiến hệ thống treo, giảm xóc và khung gầm chịu tải không đều. Lâu dần, điều này có thể làm sai lệch kết cấu, giảm tuổi thọ của các chi tiết và khiến xe vận hành không ổn định. Chưa kể, nếu đỗ trên vỉa hè cao, lốp xe cũng có nguy cơ bị biến dạng hoặc hư hỏng do chịu lực ép lệch.

Đỗ xe trên bề mặt kim loại hoặc đường mới trải nhựa

Một sai lầm khác ít được chú ý là đỗ ô tô trên các bề mặt đặc biệt như nắp cống kim loại, tấm thép che công trình hoặc đường nhựa mới thi công. Với bề mặt kim loại, khi gặp mưa hoặc độ ẩm cao, độ bám của lốp giảm đáng kể. Xe có thể bị trượt nhẹ, đặc biệt với các dòng xe số tự động nếu không kéo phanh tay đúng cách. Trong khi đó, mặt đường nhựa mới thường mềm và có độ dính cao. Khi xe đỗ lâu dưới trời nắng, nhiệt độ tăng khiến nhựa đường dễ bám vào lốp, gây bẩn và có thể làm giảm tuổi thọ cao su.

Vào những ngày nắng gắt các bề mặt như lưới thép hoặc đường nhựa có thể đạt nhiệt độ lên tới hơn 50 độ C. Nếu lốp xe tiếp xúc với các bề mặt cực nóng trong thời gian dài, chúng có thể giãn nở nhanh chóng, dẫn đến nguy cơ xuống cấp dễ xuất hiện các vết nứt.