3 tác động kỳ lạ của việc bỏ bữa sáng

Có nhiều nguyên nhân khiến một người không ăn sáng. Chẳng hạn, do họ quá bận rộn và không đủ thời gian để ăn, đang ăn kiêng hoặc đơn giản là có thói quen không ăn sáng. Tuy nhiên, dù là lý do là gì thì bỏ bữa sáng cũng gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, theo chuyên trang sức khoẻ Healthline (Mỹ).

Không ăn sáng có thể khiến tóc yếu và dễ gãy rụng PEXELS

Bỏ bữa sáng có thể gây ra những tác động bất ngờ sau đến cơ thể:

Ảnh hưởng hoóc môn ở phụ nữ

Vào buổi sáng, nồng độ cortisol của cơ thể bắt đầu tăng và tiếp tục tăng cho đến buổi chiều, sau đó giảm dần vào buổi tối. Ăn sáng giúp giữ mức cortisol được điều chỉnh theo chu kỳ này. Tuy nhiên, việc bỏ bữa có thể khiến lượng cortisol vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao vào buổi tối thay vì giảm dần. Hệ quả là gây khó ngủ vào ban đêm.

Với phụ nữ, quá trình sản xuất và chuyển hóa hoóc môn nữ estrogen sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng đến mức độ leptin, khiến phụ nữ khó cảm thấy no khi ăn. Kết quả là họ sẽ thèm ăn những món có nhiều đường và tinh bột.

Không những vậy, một nghiên cứu công bố trên chuyên san Physiology & Behavior cho thấy những phụ nữ bỏ bữa sáng có mức huyết áp tâm thu và tâm trương tăng cao. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Tác động xấu đến tim

Bỏ bữa sáng sẽ ảnh hưởng đến mức cholesterol "xấu" LDL trong cơ thể. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients phát hiện sự kết hợp của thói quen thức khuya và bỏ ăn sáng sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch ở nam giới. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy bỏ bữa sáng cũng có thể dẫn đến hội chứng chuyển hóa như huyết áp cao, tăng mỡ thừa trong cơ thể và nồng độ cholesterol trong máu cao.

Trong khi đó, nghiên cứu trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho biết không ăn sáng thường xuyên sẽ làm tăng đến 87% nguy cơ tử vong vì đột quỵ và bệnh tim mạch.

Bạn có thể bị rụng tóc

Việc bỏ bữa sáng sẽ khiến cơ thể không nhận đủ các dưỡng chất thiết yếu như vitamin B, kẽm, protein và các loại khoáng chất khác. Qua thời gian, tóc sẽ bắt đầu yếu đi và rụng. Đặc biệt, thiếu protein sẽ khiến tóc dễ bị giòn và gãy, theo Healthline.