3 tháng trồng 2 sào lúa chỉ lãi 35.000 đồng? Bài đăng hút 2,5 triệu lượt xem

Những ngày qua, một bài đăng của tài khoản V.V.Đ (37 tuổi, ở xã Tây Hòa, Đắk Lắk) trên mạng xã hội đã thu hút khoảng 2,5 triệu lượt xem về nội dung một vụ trồng lúa chỉ lãi được 35.000 đồng.

Theo nội dung bài đăng, các khoản chi phí gồm công cày đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công cấy, công thu hoạch lúa… tổng cộng khoảng 2.215.000 đồng.

Do tình hình mưa lớn kéo dài đã khiến cho khoảng 2 sào lúa (1.000 m2) của gia đình anh Đ. bị ngã đổ, một phần ngập trong nước. Do đó, khi thu hoạch lúa, gia đình chỉ thu về khoảng 450 kg.

Bài đăng về vụ lúa canh tác 3 tháng, thu về 35.000 đồng ở Đắk Lắk đã thu hút khoảng 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đáng chú ý, do số lúa trên bị ngập nước nên gia đình chỉ bán được 5.000 đồng/kg, thu về khoảng 2,25 triệu đồng. Theo tính toán của anh Đ., kết thúc vụ lúa vừa qua, trừ các chi phí, gia đình thu về vỏn vẹn chỉ 35.000 đồng. Anh Đ. chia số tiền cho 3 tháng công canh tác, vị chi lãi 388 đồng/ngày.

Theo anh Đ., số tiền trên chưa tính tiền giống lúa gieo đầu vụ. Những năm thời tiết thuận lợi, gia đình có thể thu hoạch khoảng 300 kg lúa/sào, bán với giá hơn 6.000 đồng/kg. Sau khi trừ hết chi phí canh tác, người nông dân vẫn có một khoản thu nhập.

Bài viết của anh Đ. trên mạng xã hội đã nhận được hơn 12.000 lượt thích, 2.000 bình luận và khoảng 2,5 triệu lượt xem. Nhiều người dân khác cũng chia sẻ về nguồn thu nhập từ lúa ở phần bình luận.

Nhiều diện tích lúa của người dân Đắk Lắk bị ngập trong nước do mưa lớn kéo dài ẢNH: CTV

Không chỉ riêng gia đình anh Đ., nhiều hộ trồng lúa tại khu vực phía đông Đắk Lắk cũng chịu thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn kéo dài. Tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa dưới trời mưa.

Theo báo cáo nhanh của Sở NN-MT Đắk Lắk, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 21 - 26.9 khiến hơn 2.300 ha lúa trên địa bàn tỉnh chưa thu hoạch bị ảnh hưởng.

Cụ thể, xã Hòa Thịnh khoảng 600 ha, phường Bình Kiến 442 ha, xã Phú Hòa 1 khoảng 216 ha, xã Hòa Mỹ 190 ha và xã Tuy An Bắc khoảng 195 ha.

Ngoài diện tích lúa chưa thu hoạch, khoảng 6.000 tấn lúa đã thu hoạch cũng bị ảnh hưởng do không đủ điều kiện phơi, sấy, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng.