3 thiếu niên chuốc rượu rồi hiếp dâm bạn

Ngày 3.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các bị can bị khởi tố và bắt giam, gồm: N.N.A (15 tuổi, ngụ TT.Thọ Xuân), L.V.V (15 tuổi, ngụ thôn Trung Thôn 1, xã Bắc Lương), và H.T.P (16 tuổi, ngụ thôn Kim Ốc, xã Xuân Hòa, cùng H.Thọ Xuân).

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, tối ngày 26.1, A. và V. rủ cháu H. (14 tuổi, ngụ H.Thọ Xuân) đến nhà P. chơi và ăn uống.

Trong lúc ăn uống, cả 3 cùng bàn nhau chuốc rượu cháu H. đến mức cháu H. say nằm bất tỉnh.

Sau khi cháu H. bị say rượu, 3 bị can cùng nhau đưa cháu H. ra khu vực nhà văn hóa thôn Kim Ốc để quan hệ tình dục. Trong quá trình hiếp dâm cháu H., các bị can còn dùng điện thoại quay lại hành vi cưỡng hiếp.

Sau khi nhận được đơn tố giác của gia đình nạn nhân, Công an H.Thọ Xuân và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, khởi tố, bắt giữ các bị can để làm rõ hành vi phạm tội.