Người đẹp Hồng Kông tiết lộ bị thủ lĩnh dị giáo tẩy não, cưỡng hiếp

In The Name of God: A Holy Betrayal đang là phim tài liệu gây xôn xao dư luận Hàn Quốc NETFLIX

Đầu tháng 3.2023, Netflix phát hành bộ phim tài liệu In The Name of God: A Holy Betrayal (tựa Việt: Nhân danh thần linh: Sự phản bội thiêng liêng) phơi bày tội ác của các tà giáo ở Hàn Quốc và mặt tối của đức tin. Jeong Myeong Seok (hay Jung Myung Seok) là cái tên hàng đầu được nhắc đến. Jeong sinh năm 1945, ông sáng lập JMS (Truyền giáo Phúc âm Cơ đốc) vào năm 1980, thu hút lượng lớn tín đồ là sinh viên các trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.



Năm 2009, Jeong Myeong Seok lãnh 10 năm tù vì tội cưỡng hiếp các tín đồ nữ của mình. Các vụ tấn công tình dục được báo cáo trải dài từ Hàn Quốc đến Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông. “Yêu râu xanh" này được thả tự do vào năm 2018 và tiếp tục nhắm đến các nạn nhân mới bằng cách tẩy não họ dưới nhiều chiêu bài. Một trong số những nạn nhân mới nhất của Jeong là Maple Yip (Diệp Huyên, tên tiếng Hàn: Jeong Soo Jeong, 28 tuổi). Cô tiết lộ mình đã bị gã “yêu râu xanh” tấn công tình dục nhiều lần sau khi hắn ra tù.

Jeong Myeong Seok thường lấy lý do thanh tẩy, xá tội, chữa bệnh hay truyền tải tình yêu của thần thánh để lạm dụng tình dục các cô gái trẻ đẹp

NETFLIX

Sa chân vào dị giáo

Xuất hiện trong In The Name of God: A Holy Betrayal, Maple Yip tiết lộ cô sinh ra tại Canada, lớn lên ở Hồng Kông và từng là một tín đồ của JMS từ năm 2012. Thời điểm đó, người đẹp đang học phổ thông và tình cờ bị một nhóm người lạ tự xưng là sinh viên tiếp cận khi đang mua sắm ở vịnh Causeway. Một phụ nữ trong số họ đã liên tục gọi điện cho Maple đòi gặp và trò chuyện với cô. Thời điểm đó, cô nữ sinh trẻ người non dạ đang suy sụp tinh thần vì bị bắt nạt ở trường và bố mẹ không hòa thuận.

“Tôi rất buồn về chuyện này, thời gian đó rất khó khăn, tôi cũng không có ai để chia sẻ nên cuối cùng tôi đã gọi điện hỏi cô ta về ý nghĩa của cuộc sống, tình yêu. Và cô ta bắt đầu nói với tôi về Kinh thánh, về Jeong Myeong Seok. Tôi đã rất xúc động khi nghe lại những lời thuyết giảng của ông ta và gia nhập JMS”, người đẹp hồi tưởng.

Maple Yip gia nhập JMS khi đang bế tắc, suy sụp NETFLIX

Thời điểm đó, Jeong Myeong Seok đang ngồi tù vì tội hiếp dâm. Dù ở trong nhà lao, hắn vẫn được các tín đồ trung thành tìm kiếm những “con mồi” mới. Jeong nhận được những bức ảnh của các cô gái trẻ đẹp, nếu ưng mắt với ai, y sẽ yêu cầu cô ấy đến nhà tù thăm mình. Qua những tấm hình, Maple cùng một số cô gái khác lọt vào mắt xanh của gã biến thái và nhanh chóng được mời gặp hắn trong nhà giam.

“Hồi đó, bọn tôi đều rất háo hức vì sắp được gặp ‘Chúa’ của mình. Tôi đã khóc vì quá xúc động. Tôi khóc rất nhiều trong đó. Tôi thấy rất biết ơn vì có thể gặp được ông ta bởi không phải ai cũng có được đặc ân đó. Tôi coi đó như một cơ hội lớn được ơn trên ban tặng”, Maple nhớ lại. Quãng thời gian Jeong Myeong Seok ngồi tù, Diệp Huyên cùng các cô gái vẫn luôn dõi theo ông ta và không ngừng cầu nguyện cho gã thủ lĩnh dị giáo này được thả tự do.

Năm 2018, Jeong Myeong Seok được ra tù và phải đeo vòng theo dõi điện tử trong 7 năm. Gã vẫn được chào đón, tung hô như một vị thần và tiếp tục tội ác của mình. “Về cơ bản, ông ta nghĩ việc phải ngồi tù 10 năm là không công bằng. Ông ta coi xích điện tử là một phần gánh nặng của mình. Tôi chưa từng thử tìm hiểu xem ông ta ra sao. Các tín đồ nói những thông tin đó toàn là bịa đặt. Họ nói các nạn nhân đã bán đứng "Chúa" trời, tôi đã tin họ như một con ngốc”, Maple cay đắng kể lại.

Maple Yip thời còn hoạt động tích cực trong JMS NETFLIX

Cô từng tự hào khi được Jeong Myeong Seok ưu ái NETFLIX

Diệp Huyên được Jeong Myeong Seok đặt tên tiếng Hàn là Jeong Soo Jeong và liên tục xuất hiện bên cạnh giáo chủ JMS bởi ngoại hình xinh đẹp lại vô cùng hoạt bát và nghe lời. Cô từng làm người mẫu, tham gia truyền giáo đường phố, ca hát nhảy múa trong các sự kiện của tổ chức, dẫn các bản tin về JMS đồng thời được giao vai trò phiên dịch nhờ thành thạo tiếng Trung - Hàn - Anh. Thời gian đó, Maple cảm thấy tự hào khi được giáo chủ ưu ái, tín nhiệm và trở thành một tín đồ có vị thế cao trong giáo phái.

Chuỗi ngày trở thành nô lệ tình dục

Người đẹp 28 tuổi khóc nức nở khi kể lại chuỗi ngày bị Jeong Myeong Seok cưỡng hiếp NETFLIX

Thế giới màu hồng Maple dần thay đổi khi bỗng một ngày cô được một tín đồ nữ (gọi tắt là J) gọi đến phòng riêng của Jeong Myeong Seok rồi bị hắn làm nhục với danh nghĩa cô được thần thánh lựa chọn và trao cho tình yêu đồng thời không quên dặn người đẹp giữ kín bí mật này với gia đình. “Tôi đã vô cùng hoang mang và gọi cho J rồi kể chuyện xảy ra sau đó hỏi cô ta việc đó nghĩa là sao. Cô ta nói: "Cô không biết là ngài ấy mến cô à, là vì cô đẹp quá mà". Nhưng tôi nói với cô ta thật khó để tin ông ta và muốn bỏ đi. J nói: “Khi đó tôi cố tình để cô lại đấy, tôi muốn trao cho cô một cơ hội". Cơ hội được yêu ư? Cơ hội được đến gần hơn với "Chúa" ư?”, Maple kể lại với thái độ chua xót và cợt nhả.

Kể từ sau đêm đó, Maple nhiều lần bị Jeong gọi đến phòng riêng để hắn thực hiện hành vi đồi bại. Cô chỉ biết nghe lời, chịu đựng những việc làm biến thái của gã “yêu râu xanh” vì tin ông ta là đấng tối cao, vì tin rằng nếu không nghe lời, cô sẽ bị đày xuống địa ngục. “Tôi luôn cho rằng mình mới là vấn đề, nên tôi đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều. Ông ta thật ghê tởm. Tôi ghét mọi thứ về ông ta, từ ngoại hình cho đến tính cách”, nạn nhân này kể lại. Người đẹp bị ám ảnh, dằn vặt vì những chuyện mà bản thân đã trải qua và tự làm tổn thương mình bằng những vết rạch chằng chịt trên cổ tay.

Những cô gái từng quan hệ với gã “yêu râu xanh” bị thao túng tâm lý rằng họ là “người được bề trên lựa chọn”. Các nạn nhân sau đó sẽ hỗ trợ Jeong truyền giáo đồng thời bị điều khiển để tìm những con mồi mới cho gã thủ lĩnh bệnh hoạn NETFLIX

Không chỉ trở thành nô lệ tình dục cho Jeong, Maple Yip còn được giao nhiệm vụ tìm kiếm những tín đồ mới - những cô gái xinh đẹp, trẻ trung để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của gã. Đây là vòng luẩn quẩn mà những cô gái xấu số khác cũng sa vào. Cô thừa nhận đã từng đưa một phụ nữ tóc vàng đến gặp Jeong Myeong Seok và đóng vai trò là thông dịch viên, trở thành kẻ tiếp tay cho tội ác của gã thủ lĩnh già.

Người đẹp Hồng Kông nghẹn ngào: “Lúc đó tôi bị tẩy não. Tôi đã làm vậy vì nghĩ đó là việc mình phải làm. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy rất có lỗi”. Một nạn nhân khác của Jeong cũng chia sẻ: “Đó là điều bình thường ở JMS, bạn vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Đó là một vòng luẩn quẩn nhưng một khi bị cuốn vào, bạn không thể nhận ra. Khi tôi thoát ra được, tôi bối rối không biết mình là nạn nhân hay thủ phạm”.

Phơi bày tội ác

Những trải nghiệm kinh khủng khiến Diệp Huyên liên tục khóc khi kể lại trước ống kính máy quay NETFLIX

Ở cạnh Jeong Myeong Seok và tiếp xúc với những tư tưởng méo mó, bệnh hoạn của gã khiến Diệp Huyên nhận ra chúng hoàn toàn đi ngược lại với những giáo lý mà cô đã được dạy. Cho đến khi được một nạn nhân ngoại quốc khuyên nhủ, cổ vũ, cô đã hạ quyết tâm bỏ trốn khỏi JMS và trở về Hồng Kông.

“Đó là lúc tôi cảm thấy chắc chắn và lên kế hoạch chạy trốn. Tôi nói đã một năm rồi mình chưa được gặp bố mẹ, tôi nhớ họ, tôi sẽ đi nhanh thôi. Trước khi đi, tôi đã đến chỗ hắn và nói lời tạm biệt. Hôm đó tôi phải tiêm phòng nên đã bị sốt nhưng suốt đêm đó, dù tôi cảm thấy mệt mỏi, ông ta vẫn vào phòng của tôi. Ông ta khóa cửa lại, không để các cô gái khác vào và ông ta nói tôi muốn thấy dáng vẻ của tôi lần cuối”, cô gái trẻ nghẹn ngào kể lại. Trong lần tấn công ấy, Maple đã ghi âm lại và đoạn âm thanh với những lời lẽ bệnh hoạn của Jeong được nạn nhân tiết lộ trong bộ phim tài liệu.

Maple Yip không giấu được sự tủi nhục và những giọt nước mắt lăn dài khi nhớ lại chuỗi ngày bị Jeong Myeong Seok làm nhục. “Hắn ta đã làm những điều thật bệnh hoạn. Nếu thực sự yêu tôi, hắn đã không làm những điều như vậy. Thật sự, thật sự rất kinh tởm...”, người đẹp 28 tuổi nói trong nước mắt. Nỗi đau bị đày đọa thể chất và tinh thần khiến cô luôn có những suy nghĩ tiêu cực. “Sau khi chuyện đó xảy ra với tôi, mỗi ngày tôi đều muốn tự kết liễu mình. Nhưng rồi tôi cảm thấy mình phải làm việc này. Tôi muốn tiết lộ sự thật và đảm bảo rằng sẽ không có nạn nhân nào giống như mình”, Maple bày tỏ.

Maple từng nghĩ đến cái chết sau khi bị làm nhục NETFLIX

Bất chấp việc bị các tín đồ JMS theo dõi, đe dọa cùng áp lực của việc bị người đời đàm tiếu, Maple Yip quyết định phơi bày toàn bộ sự thật bởi: “Chỉ cần một người đứng ra và kể sự thật thì sẽ không có thêm nạn nhân”. Tháng 3.2022, cô từ Hồng Kông trở lại Hàn Quốc và tham gia một cuộc họp báo để tố cáo hành vi đồi bại của Jeong Myeong Seok. Sau khi kết thúc họp báo, người đẹp bắt đầu nhận thấy những video về cô và gia đình bị lan truyền rầm rộ trên mạng, những tín đồ phát cuồng của JMS tìm đủ cách tấn công người đẹp. Giữa sóng gió bủa vây, Maple nhận được sự ủng hộ, cổ vũ từ gia đình. Cô cũng bắt đầu học vẽ để kiểm soát cơn giận từ đó khám phá thêm tài năng mới của mình.

Sau khi thoát khỏi JMS, Maple Yip sống kín tiếng ở Hồng Kông. Truyền thông xứ Cảng thơm tiết lộ cô đang hẹn hò ca sĩ - diễn viên Phương Lực Thân (Alex Fong). Bạn trai biết rõ quá khứ của Diệp Huyên từ lúc mới quen, ca ngợi sự dũng cảm của người đẹp, khích lệ Maple đấu tranh cho sự thật và có kế hoạch đến Hàn Quốc cùng cô khi cô làm chứng trước tòa.

"Jeong Myeong Seok chắc chắn không phải Đấng Messiah và JMS không phải là nơi thực hiện ý nguyện của Chúa trời", cô đau đớn nói trước truyền thông NETFLIX

Về phần Jeong Myeong Seok, hắn phủ nhận các cáo buộc và thuê một công ty luật lớn để chứng minh bản thân vô tội. Tuy nhiên, ngày 4.10.2022, tòa án đã ban lệnh bắt giữ ông ta. Hiện vụ tấn công tình dục liên quan đến tay truyền giáo U.80 vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý. Theo Koreaboo, phiên tòa với những cáo buộc chống lại JMS vẫn chưa được tiết lộ nhưng Maple và những nạn nhân khác có khả năng sẽ xuất hiện trong quá trình tố tụng.