3 thói quen nên bỏ ngay khi dùng tai nghe chống ồn

Là một phụ kiện âm thanh hữu ích, tai nghe chống ồn giúp người dùng tập trung hơn và nâng cao trải nghiệm nghe nhạc. Tuy nhiên, việc sử dụng tai nghe này không đúng cách có thể gây hại cho thiết bị và sức khỏe của người dùng. Dưới đây là những thói quen người dùng nên từ bỏ khi sử dụng tai nghe chống ồn.

Người dùng cần lưu ý khi sử dụng tai nghe chống ồn ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Để hiểu rõ hơn về những thói quen này, trước tiên, chúng ta cần biết cách hoạt động của tai nghe chống ồn. Có 2 loại công nghệ chính: chống ồn chủ động (ANC) và chống ồn thụ động (PNC). ANC hoạt động bằng cách phát hiện tiếng ồn xung quanh và tạo ra âm thanh phản kháng để triệt tiêu nó, trong khi PNC thiết kế cấu trúc tai nghe để cách ly tiếng ồn bên ngoài. Cả hai phương pháp đều hiệu quả, nhưng cũng có thể dẫn đến những thói quen xấu.

Đặt mức ANC quá cao

Nhiều tai nghe chống ồn hiện đại cho phép người dùng điều chỉnh mức độ ANC thông qua ứng dụng kết nối Bluetooth. Tuy nhiên, việc tăng mức ANC quá cao có thể tạo cảm giác áp lực trong tai, gây đau đầu mà không ảnh hưởng đến thính giác.

Một nghiên cứu cho thấy, khi ANC chặn tiếng ồn xung quanh, người dùng có thể cảm nhận rõ hơn âm thanh tần số cao, dẫn đến việc họ phải tăng âm lượng để át đi những âm thanh này. Việc nghe nhạc ở mức âm lượng tối đa trong thời gian dài có thể gây tổn thương cho tai trong và ảnh hưởng đến thính lực.

Tận dụng quá mức tính năng ANC

Việc bật tắt tính năng ANC có thể gây phiền phức, nhưng người dùng nên tắt nó khi không cần thiết. Mặc dù ANC không làm hỏng loa hay giảm tuổi thọ của tai nghe, nhưng nó có thể tiêu tốn pin gấp đôi so với khi không sử dụng.

Việc đeo tai nghe chống ồn có thể làm giảm khả năng nhận biết âm thanh xung quanh, dẫn đến các mối nguy hiểm ẢNH: TECHRADAR

Một cặp tai nghe không dây thông thường có thể trải qua khoảng 500 chu kỳ sạc, tương đương 3 năm sử dụng. Nhưng nếu luôn bật ANC, tuổi thọ pin có thể giảm xuống chỉ còn 1 năm. Nguyên nhân là do khi bật ANC, pin phải cung cấp năng lượng cho nhiều quy trình bổ sung như phát hiện và xử lý tiếng ồn, dẫn đến việc tiêu tốn pin nhanh chóng. Do đó, chọn mua tai nghe chống ồn giá rẻ có thể đồng nghĩa với việc phải hy sinh thời lượng pin, điều mà người dùng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Đeo tai nghe trong thời gian dài

Mặc dù người dùng có thể muốn sử dụng tai nghe của mình liên tục, nhưng cả tai nghe và đôi tai cần được nghỉ ngơi. Sử dụng tai nghe quá mức có thể làm tăng nguy cơ mất thính lực hoặc nhiễm trùng tai. Đặc biệt, khi ra ngoài, việc tháo tai nghe là rất quan trọng. Chức năng chống ồn không hoàn toàn loại bỏ âm thanh, mà chỉ làm cho chúng nghe nhỏ hơn, có thể khiến người dùng không nhận ra những mối nguy hiểm xung quanh.

Nếu muốn đeo tai nghe chống ồn mọi lúc, hãy cân nhắc sử dụng chế độ xuyên âm. Đây là chế độ cho phép âm thanh từ môi trường bên ngoài lọt vào tai của người dùng, giúp họ nhận biết được những gì đang xảy ra xung quanh, ngay cả khi người dùng đang thưởng thức âm nhạc với âm lượng cao.