Bộ Tài chính vừa công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, trong đó lĩnh vực BHXH có 3 thủ tục được áp dụng cơ chế này. Đây đều là những thủ tục gắn trực tiếp với quyền lợi an sinh của người dân.

Bộ Tài chính công bố 3 thủ tục trong lĩnh vực BHXH được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính ẢNH: XUÂN KHÁNH

Cụ thể, thủ tục giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng BHXH 1 lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo BHXH Việt Nam, việc không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong giải quyết các thủ tục này giúp người dân có thêm thuận lợi khi thực hiện quyền lợi của mình, nhất là trong bối cảnh việc học tập, làm việc, sinh sống và di chuyển giữa các địa phương ngày càng phổ biến.

Trước đây, việc giải quyết thủ tục hành chính thường gắn với địa bàn quản lý theo quy định. Khi triển khai cơ chế không phụ thuộc địa giới hành chính, phạm vi thực hiện được mở rộng trên toàn quốc, góp phần giảm những vướng mắc phát sinh do khoảng cách địa lý, nơi cư trú hoặc nơi tham gia BHXH, BHYT. Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, không phải mất thêm thời gian, chi phí đi lại chỉ vì những giới hạn về địa bàn hành chính.

Theo danh mục được Bộ Tài chính công bố, các thủ tục nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Việc triển khai thống nhất trong toàn hệ thống sẽ góp phần nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Việc mở rộng phạm vi thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính là một trong những bước đi cụ thể trong nỗ lực đổi mới phương thức phục vụ của hệ thống BHXH Việt Nam.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường điện tử. Cùng với đó là tăng cường công khai, minh bạch tiến độ giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng phục vụ.

Theo BHXH Việt Nam đến nay đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh. Toàn hệ thống cũng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất...