Người tham gia BHYT, BHXH cần lưu ý gì khi thanh toán online?

Theo Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (BHXH Việt Nam), qua rà soát đã phát hiện một số trường hợp người dân thanh toán qua các ứng dụng như MoMo, VNPAY, MB Bank để gia hạn thẻ BHYT hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện nhưng hệ thống BHXH Việt Nam chưa nhận được đầy đủ thông tin giao dịch, dẫn đến chưa thể ghi nhận kết quả.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân sau khi thanh toán cần kiểm tra trạng thái giao dịch ẢNH: T.H

Trong tháng 10, phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ tiếp nhận 12.664 giao dịch gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện. Trong đó, 12.250 giao dịch thành công, 414 giao dịch không thành công.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc tiền đã chuyển vào tài khoản thu của cơ quan BHXH nhưng thông tin ngân hàng gửi sang chưa đầy đủ hoặc không đúng định dạng, chẳng hạn thiếu thông tin đơn vị, người tham gia hoặc nội dung thanh toán không đúng quy định.

Điều này khiến phần mềm kế toán không thể tự động hạch toán và chuyển dữ liệu sang Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ để cập nhật quá trình tham gia BHXH, BHYT. Những trường hợp này cần được cán bộ BHXH kiểm tra, đối chiếu và xử lý thủ công.

Bên cạnh đó, một số giao dịch không thành công do chưa đáp ứng các điều kiện nghiệp vụ. Đối với gia hạn thẻ BHYT, nguyên nhân thường gặp là thông tin cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu không phù hợp, cơ sở đã ngừng hoạt động hoặc không đủ điều kiện đăng ký khám, chữa bệnh ngoại tỉnh; thời hạn thẻ bị trùng.

Với BHXH tự nguyện, giao dịch có thể bị từ chối do số tiền đóng không đủ, đã phát sinh giao dịch trước đó hoặc người tham gia đang đóng BHXH tại một đơn vị khác.

Không tự ý thanh toán lại khi chưa xác định rõ tình trạng giao dịch

BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân sau khi thanh toán cần kiểm tra trạng thái giao dịch và kết quả ghi nhận trên hệ thống. Với BHYT, cần xác nhận thẻ đã được gia hạn và thời hạn sử dụng được cập nhật. Với BHXH tự nguyện, cần kiểm tra khoản tiền đóng đã được ghi nhận vào quá trình tham gia hay chưa.

Nếu tài khoản đã bị trừ tiền nhưng hệ thống chưa cập nhật kết quả, người dân cần liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán và cơ quan BHXH để tra soát. Khi yêu cầu hỗ trợ, nên cung cấp đầy đủ mã giao dịch, chứng từ thanh toán, thời điểm thực hiện và số tiền đã chuyển để thuận tiện đối chiếu.

Đặc biệt, người tham gia không nên tự ý thanh toán lại khi chưa xác định rõ tình trạng giao dịch trước đó, nhằm tránh phát sinh khoản đóng trùng hoặc những vướng mắc trong quá trình hoàn trả, đối chiếu.

Để bảo đảm khoản đóng được ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời, BHXH Việt Nam khuyến nghị người dân thực hiện gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu song phương với cơ quan BHXH, gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và VietinBank. Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hiện đang trong quá trình điều chỉnh, nâng cấp.

BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH các địa phương thường xuyên rà soát, đối chiếu những khoản tiền đã nhận nhưng chưa được hệ thống ghi nhận, kịp thời cập nhật dữ liệu, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.