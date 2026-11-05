Đề xuất quỹ BHYT thanh toán 30 - 70% chi phí thuốc ung thư thế hệ mới

"Bộ Y tế đang bổ sung các thuốc mới trong điều trị ung thư, đề xuất quỹ BHYT chi trả 30 - 70% chi phí các thuốc điều trị ung thư mới (thuốc đích, thuốc điều trị miễn dịch). Với đề xuất này, khi được triển khai sẽ giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí điều trị, thêm cơ hội tiếp cận các thuốc mới", GS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết tại hội nghị ung thư quốc gia "Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập", diễn ra tại Hà Nội, từ 5 - 6.11.

Cùng với cập nhật phác đồ điều trị mới nhất, Bệnh viện K thực hiện các xét nghiệm hỗ trợ sàng lọc sớm các ung thư thường gặp ẢNH: THÚY ANH

Theo ông Quảng, nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư đang mở thêm cơ hội cho người bệnh, nhất là thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch và các phác đồ mới.

Riêng với ung thư tụy giai đoạn muộn, một số phương pháp điều trị mới hiện giúp kéo dài thời gian sống gấp 2 - 3 lần so với trước đây, tuy nhiên chi phí lớn. Với thuốc thế hệ mới nhất được phê duyệt tại Mỹ, chi phí khoảng 500.000 USD/liệu trình điều trị.

Ông Quảng cũng cho biết, Bệnh viện K và Hội Ung thư Việt Nam đã hợp tác với Mạng lưới Ung thư toàn diện quốc gia Mỹ (NCCN) xây dựng các hướng dẫn thực hành lâm sàng, điều trị ung thư phiên bản tiếng Việt, phù hợp với điều kiện trong nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia công bố hướng dẫn điều trị 3 bệnh ung thư phổ biến, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 10 ung thư phổ biến hay gặp tại Việt Nam trong năm 2027, trong đó có ung thư phổi, gan, đại - trực tràng, dạ dày, tuyến giáp, ung thư vú.

Về cập nhật thuốc mới trong điều trị ung thư cho người bệnh tham gia BHYT, theo Vụ BHYT (Bộ Y tế), ban soạn thảo đã hoàn thiện dự thảo thông tư danh mục thuốc BHYT thanh toán (thay thế thông tư hiện hành đã ban hành gần 10 năm), bổ sung mới 84 thuốc, gồm các thuốc hóa dược, sinh phẩm; thuốc phóng xạ, chất đánh dấu.

Trong đó, dự kiến bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư (chiếm 35,7% số lượng thuốc bổ sung mới). Đây là nhóm thuốc có đề xuất bổ sung mới nhiều nhất, bao gồm các thuốc phát minh mới (thuốc điều trị đích, các loại kháng thể đơn dòng, thuốc điều trị miễn dịch…).

Theo một số đơn vị điều trị, thuốc ung thư thế hệ mới có chi phí lớn, có thể lên đến 30 - 100 triệu đồng/tháng.