Thẻ BHYT hết hạn có thể bị mất quyền lợi 5 năm liên tục

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, người tham gia BHXH thẻ BHYT còn giá trị sử dụng là căn cứ để quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia.

Người tham gia BHYT cần chủ động kiểm tra thẻ BHYT sắp hết hạn hoặc đã hết hạn để sớm thực hiện thủ tục gia hạn thẻ ẢNH: HOÀNG MẠNH

Trong trường hợp người tham gia vô tình để thẻ BHYT hết hạn, nếu không may gặp bất trắc về sức khỏe sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

Để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của bản thân, BHXH Việt Nam lưu ý người tham gia cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT và kịp thời gia hạn thẻ khi sắp hết hạn, tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh chính đáng và không mất quyền lợi tham gia 5 năm liên tục.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều kênh tra cứu thời hạn thẻ BHYT thuận tiện, cho phép người tham gia kiểm tra thông tin thẻ BHYT mọi lúc, mọi nơi.

Người tham gia có thể tra cứu trên ứng dụng VNeID bằng cách đăng nhập tài khoản, vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Thẻ BHYT" để xem thời hạn sử dụng.

Cách thứ hai, có thể tra cứu trên ứng dụng VssID - BHXH số. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục "Thẻ BHYT" để kiểm tra giá trị sử dụng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và quyền lợi hưởng. Hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng có thể xuất trình khi đi khám chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy.

Cạnh đó, người dân truy cập trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx, chọn mục "Tra cứu giá trị sử dụng BHYT", nhập mã số BHYT, họ tên, ngày tháng năm sinh theo yêu cầu để kiểm tra thời hạn thẻ.

Cách thứ tư, tra cứu qua Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam. Người dân có thể gọi điện thoại tới số 19009068 (cước phí 1.000 đồng/phút), cung cấp mã số BHYT, họ tên và ngày sinh theo hướng dẫn để được hỗ trợ tra cứu thời hạn và quá trình tham gia BHYT.

Trong trường hợp thẻ BHYT sắp hết hạn hoặc đã hết hạn, người tham gia cần sớm thực hiện thủ tục gia hạn thẻ BHYT. Việc kiểm tra và gia hạn thẻ BHYT kịp thời giúp bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định của người tham gia, tránh gián đoạn hoặc phát sinh chi phí khám chữa bệnh không đáng phải chi trả nếu thẻ BHYT còn hiệu lực.

Thủ tục đổi thẻ BHYT hết hạn không quá phức tạp và có thể thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Quan trọng nhất là người tham gia cần kiểm tra thời hạn thẻ BHYT của mình và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để đảm bảo quyền lợi khi sử dụng thẻ trong quá trình khám chữa bệnh.

Theo điểm c, điều 22, luật BHYT quy định về mức hưởng BHYT nêu rõ: người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh khi số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

Luật BHYT cho phép người tham gia được đóng gián đoạn BHYT tối đa không quá 3 tháng mà vẫn được tính vào thời gian đóng BHYT 5 năm liên tục. Ngược lại, người tham gia ngừng đóng BHYT (quá 3 tháng) thì quá trình tính 5 năm liên tục sẽ bị ngắt quãng. Người tham gia mất quyền lợi hưởng các ưu đãi và khi tham gia BHYT trở lại, thời gian tham gia BHYT tính hưởng 5 năm liên tục phải tính lại từ đầu.