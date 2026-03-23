3 tỉnh có mưa giông, 2 người bị thương, 824 ngôi nhà hư hỏng

Sáng 23.3, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) đã thông tin về tình hình thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy xảy ra tại các tỉnh phía bắc.

Công an xã Thượng Bằng La (tỉnh Lào Cai) khắc phục hậu quả giông lốc xảy ra trong ngày 22.3 ẢNH: CÔNG AN XÃ THƯỢNG BẰNG LA

Trong ngày 22.3 và đến 7 giờ sáng nay 23.3, miền núi phía bắc có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Hà (Lào Cai) 45 mm, Đông Hà 2 (Tuyên Quang) 62 mm, Cốc Pàng (Cao Bằng) 34 mm.

Ghi nhận 19 giờ ngày 19.3 đến 7 giờ sáng nay 23.3, miền núi phía bắc có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Bắc Hà (Lào Cai) 86 mm, Sông Bắc (Tuyên Quang) 85 mm, Tân Trịnh (Tuyên Quang) 78 mm, Cốc Pàng (Cao Bằng) 60 mm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên, mưa kèm giông lốc xảy ra vào ngày 21 - 22.3 đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu.

Cụ thể, tại Lào Cai có 2 người bị thương, 1 ngôi nhà sập đổ và 783 nhà dân tốc mái, hư hỏng. Tỉnh Lai Châu có 29 ngôi nhà, Điện Biên có 12 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái do giông lốc.

Ngoài ra, giông lốc cũng gây thiệt hại 173,7 ha hoa màu, cây ăn quả (Lào Cai 173,2 ha, Lai Châu 0,5 ha).

Tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận nhiều thiệt hại khác với 1 cột điện bị gãy đổ, 1 điểm trường, 1 nhà văn hóa và một số công trình phụ bị tốc mái, hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết để cảnh báo kịp thời đến chính quyền, người dân các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.