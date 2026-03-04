Không khí lạnh đi sâu vào miền Trung, 6 tỉnh sẽ có mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 4.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về tác động của không khí lạnh đến khu vực các tỉnh miền Trung, gây gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Không khí lạnh gây mưa giông ở 6 tỉnh từ Nghệ An đến Gia Lai ẢNH: HUY ĐẠT

Sau 2 ngày tràn xuống nước ta, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, hầu hết Trung Trung bộ và một số nơi ở Tây Bắc bộ. Ở Đông Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, trời có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; nhiệt độ giảm 3 - 7 độ C. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió mùa đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo thời tiết hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ; trên đất liền có gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi các tỉnh Đông Bắc bộ trời rét; các khu vực khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa vài nơi, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16 - 18 độ C.

Không khí lạnh gây mưa rào, giông ở 6 tỉnh miền Trung

Dự báo thời tiết biển ngày và đêm nay 4.3, vùng biển vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Gia Lai và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Cụ thể, vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, 6 tỉnh, thành miền Trung: Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai hôm nay có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C.