3 tính năng Google Maps dành riêng cho xe điện

Khác với xe xăng truyền thống, các chuyến di chuyển đường dài bằng xe điện luôn đòi hỏi khâu lên kế hoạch cẩn thận do hạ tầng trạm sạc chưa thực sự phủ sóng dày đặc khắp nơi. Hiểu được nỗi trăn trở đó, hiện Google Maps đã trở thành công cụ dẫn đường đắc lực cho cánh tài xế nhờ tích hợp sẵn bộ tính năng thông minh dành riêng cho xe điện. Việc khai thác tối đa ứng dụng miễn phí này sẽ giúp tài xế chủ động lộ trình và có trải nghiệm di chuyển hoàn hảo hơn.

Dự đoán dung lượng pin bằng AI và tự động lên kế hoạch chuyến đi

Tính năng dự đoán dung lượng pin tích hợp AI mới trên Google Maps giúp gạt bỏ hoàn toàn sự phiền phức trong khâu chuẩn bị hành trình xa. Thay vì phải tự tính toán tầm vận hành rồi thủ công tìm trạm sạc, người dùng chỉ cần giao trọn công việc này cho ứng dụng. Hệ thống sẽ dựa trên thông tin mẫu xe cùng mức pin ban đầu khi khởi hành để tự động đề xuất thời điểm và vị trí sạc tối ưu.

AI sẽ tự phân tích chuyến đi, đề xuất thời điểm và vị trí sạc tối ưu ẢNH: GOOGLE

Thuật toán thông minh của ứng dụng đưa ra các đề xuất dựa trên dung lượng pin, dữ liệu giao thông theo thời gian thực, độ dốc địa hình và điều kiện thời tiết. Hiện đã hỗ trợ trên hơn 350 mẫu xe điện tương thích Android Auto, tính năng này cung cấp chính xác mức tiêu thụ pin, vị trí dừng sạc cùng thời gian dự kiến đến nơi. Nhờ đó, tài xế hoàn toàn giải tỏa được nỗi lo hết pin dọc đường.

Trạng thái cổng sạc theo thời gian thực và bộ lọc chuẩn chân sạc

Google Maps hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm các trạm sạc xung quanh hoặc nằm ngay trên lộ trình di chuyển. Đặc biệt, ứng dụng có thể hiển thị chính xác số lượng cổng sạc còn trống theo thời gian thực, công suất sạc cũng như trạng thái trạm sạc có đang bị chiếm dụng hay không. Ngoài ra, người dùng còn thu thập được lịch sử sử dụng trạm trong ngày và các phương thức thanh toán được hỗ trợ.

Khi thực hiện tìm kiếm, ứng dụng cho phép người dùng chủ động lọc danh sách trạm sạc dựa trên độ tương thích với chuẩn chân sạc đã cài đặt. Tài xế cũng dễ dàng phân loại các trạm sạc dựa trên các cấp độ tốc độ như Nhanh, Rất nhanh hoặc Siêu nhanh, đi kèm thông tin giờ mở cửa hoạt động. Các bộ lọc này giúp việc lựa chọn điểm dừng chân phù hợp trở nên tiện lợi và chính xác.

Hiển thị dung lượng pin khi đến nơi trên các dòng xe điện tích hợp hệ thống Google

Đối với các dòng xe trang bị sẵn hệ sinh thái Google từ các hãng như Ford, GM, Honda, Nissan, Polestar, Renault hay Volvo, tính năng dự kiến mức dung lượng pin khi đến nơi (Battery on arrival) mang lại tiện ích vượt trội. Khi người dùng tìm kiếm điểm đến, màn hình xe sẽ hiển thị ngay phần trăm pin ước tính còn lại lúc tới nơi. Thông số này sẽ liên tục được cập nhật theo thời gian thực trong suốt quá trình di chuyển.

Tính năng hiển thị mức pin còn lại khi đến nơi trên Google Maps ẢNH: GOOGLE

Trong trường hợp dung lượng pin hiện tại không đủ hoàn thành chuyến đi, Google Maps sẽ tự động bổ sung các điểm dừng sạc phù hợp vào lộ trình và tính toán tổng thời gian di chuyển. Hệ thống cũng làm nổi bật các trạm sạc lân cận kèm số cổng còn trống và công suất tương ứng. Người dùng hoàn toàn có thể tìm kiếm và lọc trạm sạc theo nhu cầu ngay trên màn hình trung tâm của xe.