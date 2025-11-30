30% doanh nghiệp Việt có chủ sở hữu là phụ nữ

Sáng 30.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị tổng kết đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", triển khai tiếp đề án trong giai đoạn 2026 - 2035.

Theo Thủ tướng, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh, định kiến.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia hoàn thành sớm nhất Mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng và Nhà nước được nâng lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng OCOP ẢNH: VGP

Đặc biệt, nữ giới cũng là lực lượng lao động đông đảo trong xã hội và tham gia lãnh đạo doanh nghiệp (khoảng 30% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều quốc gia khác). Phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, du lịch, an ninh, đối ngoại...

Thủ tướng nhấn mạnh, song song với đấu tranh vì bình đẳng giới, vì tiến bộ, công bằng xã hội, chúng ta phải khuyến khích, tạo mọi điều kiện hơn nữa cho phụ nữ phát huy hết trí tuệ, năng lực, hiệu quả cho phát triển đất nước nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" (Đề án 939) đã hỗ trợ hơn 118.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (đạt gần gấp 6 lần so với mục tiêu đề ra); hỗ trợ thành lập mới hơn 1.600 hợp tác xã và trên 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (đạt hơn 6,6 lần so với mục tiêu).

Hơn 130.000 doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ (đạt 1,3 lần so với mục tiêu); hơn 2.400 tỉ đồng vốn được kết nối qua ngân hàng, quỹ hỗ trợ, tài chính vi mô; trên 1.800 cuộc thi và ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với nhiều dự án đã vươn ra thị trường quốc tế (nông sản sạch, OCOP...).

Thủ tướng tự hào kể lại câu chuyện khi đi ra nước ngoài, đã chứng kiến lãnh đạo các nước tặng món quà lưu niệm cho các vị khách quốc tế là những sản phẩm OCOP của Việt Nam như hạt sen, lụa tơ tằm, hạt điều… mà trong đó có đóng góp rất nhiều của bàn tay người phụ nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò phụ nữ trong kinh doanh, khởi nghiệp ẢNH: VGP

"Chúng ta rất xúc động, đằng sau mỗi câu chuyện khởi nghiệp của người phụ nữ là một ngọn lửa khát vọng, quyết tâm vươn lên, đổi đời, tinh thần đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng được thắp lên. Đằng sau mỗi mô hình, dự án khởi nghiệp là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bền bỉ, là ý chí dấn thân, quyết tâm, quyết liệt của phụ nữ Việt Nam được chắp cánh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đề án đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ.

Chất lượng các dự án khởi nghiệp của phụ nữ ngày càng được nâng cao; nhiều dự án được phát triển thành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác bền vững, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động nữ.

Trong giai đoạn từ 2026 - 2030, đề án đặt ra các mục tiêu như hỗ trợ, tư vấn 50.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có nhu cầu được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phấn đấu tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 30%...

Giai đoạn từ 2031 - 2035, hỗ trợ tư vấn 75.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ có nhu cầu được tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và các quỹ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 35%...



