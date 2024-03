30 phút sốc điện cứu sống cụ ông bị nhồi máu cơ tim cấp

Ngày 21.3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân lớn tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, ngưng tim ngoại viện kéo dài, rối loạn nhịp thất với tiền căn đái tháo đường, tăng huyết áp.



Trước đó, bệnh nhân T.B.K (76 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang ở nhà thì bị đau ngực dữ dội, khó thở, ngã gục, ngưng tim ngưng thở, toàn thân tím tái. Người nhà đã sơ cứu tại chỗ hơn 10 phút nhưng ông không tỉnh lại nên đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.



Bác sĩ ghi nhận ông bị rối loạn nhịp thất, mạch và huyết áp đều không đo được. Ngay lập tức ê kíp khoa Cấp cứu đã tiến hành hồi sức và sốc điện chuyển nhịp liên tục. Sau hơn 30 phút nỗ lực, bệnh nhân được hồi sinh tim phổi thành công. Kết quả điện tâm đồ sau đó ghi nhận bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành trái, tình trạng sốc tim và suy đa tạng sau ngưng tim kéo dài.

Bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường sau nhồi máu cơ tim cấp H.N

Bệnh nhân được chuyển ngay đến khoa Tim mạch can thiệp để chụp động mạch vành chẩn đoán, can thiệp tái thông thành công tắc động mạch vành. Song song đó, Đơn vị Hồi sức tim mạch phối hợp can thiệp ô xy hóa máu màng ngoài cơ thể phương thức động - tĩnh mạch (VA-ECMO) kết hợp phương pháp hạ thân nhiệt để bảo vệ não.

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, chức năng gan và thận phục hồi, chức năng co bóp cơ tim cải thiện và không để lại di chứng thần kinh. Bệnh nhân được xuất viện vào chiều 20.3.

Bác sĩ CK.2 Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, cho biết: "Nhồi máu cơ tim cấp là nguyên nhân ngừng tim ngoại viện thường gặp nhất ở bệnh nhân lớn tuổi. Nếu không được phối hợp liên chuyên khoa tim mạch kịp thời thì bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao do rối loạn nhịp thất và choáng tim. Việc tái tưới máu thành công động mạch vành bị tắc nghẽn đóng vai trò tiên quyết để cứu sống người bệnh".

Còn theo thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Trắng (Đơn vị Hồi sức tích cực tim mạch), đối với người bệnh ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp ngoại viện, việc can thiệp động mạch vành, phối hợp các phương thức hồi sức tim mạch chuyên sâu như VA-ECMO, hạ thân nhiệt, lọc máu liên tục… sẽ giúp ổn định nhanh chóng huyết động, bảo vệ não sau ngưng tim kéo dài và tránh nguy cơ suy chức năng tạng tiến triển.

Đặc biệt ở người bệnh lớn tuổi, tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim cấp ngoại viện có thể lên đến 80%. Và khả năng phục hồi chức năng não và các tạng sau ngưng tim phụ thuộc vào thời gian ngưng tim và hiệu quả của các phương pháp hồi sức.

Thông thường, các tế bào não sẽ bị tổn thương không hồi phục sau 4 phút ngưng tim. Y văn trên thế giới báo cáo phần lớn những trường hợp cao tuổi còn sống sau ngưng tim sẽ có rối loạn chức năng não hay rối loạn nhận thức, thậm chí chết não vĩnh viễn nếu thời gian ngừng tim kéo dài".

Tầm soát nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động phòng ngừa nhồi máu cơ tim cấp là chính phải tập thói quen ăn uống khoa học, thường xuyên tập thể dục thể thao, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi. Mặt khác, khi xuất hiện những triệu chứng bất thường như tê bì, đau chi, yếu chi, khó thở, mệt nặng ngực, ngất... thì lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử trí ban đầu. Tùy theo mức độ nặng và nguyên nhân bệnh lý, người bệnh sẽ được chuyển đến các trung tâm y tế chuyên sâu phù hợp.