30.000 tỉ đồng tín dụng vào du lịch, khách sạn, nhà hàng tại TP.HCM

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2, cho biết dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản (BĐS) nhưng việc không tính tín dụng đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng có tác động tích cực, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển. Đây là lĩnh vực đã và đang trở thành động lực tăng trưởng kinh tế và là ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tín dụng đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào tính vào tín dụng BĐS kiểm soát ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngành du lịch tăng trưởng và phát triển, nhu cầu đầu tư, xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng tăng. Vì vậy, việc điều chỉnh này có tác động tích cực để các ngân hàng mở rộng và tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng. Riêng tín dụng cho vay xây dựng, cải tạo, mua, thuê, thuê mua nhà hàng, khách sạn trên địa bàn đạt 18.400 tỉ đồng, chiếm 61,3% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực này và tăng 10,7% so với cuối năm và tăng 17,7% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Đức Lệnh nhận định, ngành du lịch là ngành "công nghiệp không khói" và mang lại lợi ích kinh tế toàn diện. Vì vậy, sự phát triển của ngành này, không chỉ thúc đẩy mở rộng tăng trưởng tín dụng để phát triển nhà hàng, khách sạn và khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mà còn kích thích tiêu dùng, mua sắm cũng như phát triển dịch vụ ngân hàng và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.