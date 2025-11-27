31 điểm sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm tại TP.HCM

Chiều 27.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có văn bản trả lời báo chí về danh sách các vị trí sạt lở ở TP.HCM đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm.

31 điểm sạt lở ở TP.HCM cũ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, UBND TP.HCM đã có Công văn 7432 về việc công bố danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm năm 2024 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, tính đến tháng 11.2024, ở TP.HCM cũ có 31 điểm sạt lở (8 điểm đặc biệt nguy hiểm và 23 điểm nguy hiểm) tại các địa phương, gồm:

Thành phố Thủ Đức cũ: 5 điểm (2 điểm đặc biệt nguy hiểm, 3 điểm nguy hiểm).



Huyện Nhà Bè cũ: 7 điểm (2 điểm đặc biệt nguy hiểm, 5 điểm nguy hiểm).



Huyện Bình Chánh cũ: 4 điểm (2 điểm đặc biệt nguy hiểm, 2 điểm nguy hiểm).



Huyện Cần Giờ cũ: 5 vị trí (1 điểm đặc biệt nguy hiểm, 4 điểm nguy hiểm).



Quận Bình Thạnh cũ: 5 vị trí (1 điểm đặc biệt nguy hiểm, 4 điểm nguy hiểm).



Quận 12 cũ: 4 điểm nguy hiểm.



Huyện Củ Chi cũ: 1 điểm nguy hiểm.



Tuy nhiên, sau khi sáp nhập từ ngày 1.7, TP.HCM chưa xác định được tổng các vị trí sạt lở do UBND tỉnh Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ không công bố danh mục các vị trí sạt lở như TP.HCM cũ.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá mức độ sạt lở tại các tuyến sông, kênh, rạch và bờ biển trên toàn thành phố sau sáp nhập và tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM.

Dự kiến, danh mục sạt lở năm 2025 sẽ được trình UBND TP.HCM trong tháng 12.2025.

Cảnh báo sạt lở ở bờ kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều giải pháp phòng chống sạt lở trong năm 2025

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho hay, UBND TP.HCM đã ban hành công văn cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển và chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều biện pháp cấp bách.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường quản lý và xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch; từng bước giải tỏa các khu vực vi phạm cũ, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình để tạo mỹ quan đô thị và hạn chế sạt lở.

Lắp đặt biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở để người dân phòng tránh. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền để người dân không lấn chiếm hành lang sông, kênh, rạch; sắp xếp và di dời dân cư khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Sạt lở bờ kè Thanh Đa hồi tháng 6.2023 khiến 15 hộ dân phải di dời khẩn cấp ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ngoài ra, thường xuyên chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt và thi công các dự án kè chống sạt lở thuộc thẩm quyền, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án kè. Từ đó, sớm bàn giao mặt bằng và hoàn thành dứt điểm các công trình, phát huy hiệu quả phòng chống sạt lở và ngăn triều, đảm bảo an toàn cho khu dân cư.

Hoàn thiện quy chế ứng phó và kế hoạch bố trí dân cư

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2396 về phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn TP.HCM, trong đó có phương án ứng phó với sạt lở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm, trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn thành phố để quy định trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trong việc xử lý sạt lở.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trình UBND TP.HCM quy chế mới để áp dụng cho địa bàn TP.HCM sau hợp nhất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn yêu cầu các phường, xã, đặc khu rà soát đối tượng và đề xuất kế hoạch bố trí dân cư hằng năm và trung hạn theo Quyết định 590 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương gửi kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM để tổng hợp, trình UBND TP.HCM phê duyệt; trong đó bao gồm cả các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở.