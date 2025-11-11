TP.HCM 'đang chìm' nhanh thứ 2 thế giới: Những vùng nào sụt lún mạnh nhất?

TP.HCM lún đến 1 mét trong 35 năm

Theo các nghiên cứu mới nhất, TP.HCM lún liên tục trong suốt hơn 35 năm qua (tính từ năm 1990), với độ lún tích lũy ước tính gần 1 mét. Một báo cáo chỉ ra rằng, TP.HCM xếp thứ 2 trong số 10 đô thị ven biển "chìm nhanh" nhất thế giới, chỉ sau Thiên Tân (Trung Quốc).

Theo Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005 - 2017, TP.HCM lún trung bình gần 2 cm/năm, tổng cộng hơn 23 cm trong 12 năm. Một số khu vực vượt 10 cm chỉ trong 10 năm, với tổng diện tích bị hạ thấp địa chất lên đến 239 km2.

Bờ kè Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) treo cảnh báo nguy hiểm vì khu vực có nguy cơ sạt lở ẢNH: NHẬT THỊNH

Những khu vực lún nhanh nhất TP.HCM

Kết quả quan trắc giai đoạn 2005 - 2015 cũng cho thấy nhiều khu vực lún mạnh, tập trung tại huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và các quận: Bình Tân, Thủ Đức, 8, 7, 2, 12 cũ.

Tại phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) - điểm lún nhanh nhất TP.HCM, nhiều hộ dân phản ánh tình trạng tường nhà nứt toác, nền sụp, thậm chí xuất hiện hố sâu ngay trong nhà.

Sống ở phường An Lạc - nơi lún nhanh nhất TP.HCM, bà Túy (ở đường 2A, quận Bình Tân cũ) phải dùng gạch lấp lại khe hở ẢNH: THANH MAI

Không chỉ phường An Lạc, nhiều hộ dân sống ở khu vực bán đảo Thanh Đa (phường 25, quận Bình Thạnh cũ) cũng gặp tình trạng sụt lún.

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên chiều 10.11, khu vực nhà dân ở sát bờ kè Thanh Đa bị sạt lở, kéo theo cây cối và một số hạng mục công trình bị đổ rạp, nghiêng hẳn ra phía sông.

Một số hộ dân ở sát mép kè đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn, nhưng vẫn còn nhiều hộ đang chờ phương án di dời.

Nhà bà Sáng bị nứt tường, nghiêng về phía trước ẢNH: HÀ THƯƠNG

Bà Sáng (45 tuổi) sống tại khu vực này, tỏ ra lo lắng: "Ngày trước cột điện còn thẳng, giờ nó nghiêng hẳn ra phía sông. Hai bức tường nhà tôi trước còn liền nhau, giờ đã có vết nứt".

Không riêng nhà bà Sáng, nhiều hộ dân xung quanh cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Một số căn nhà bị rạn nứt, nền gạch bị lún, nhiều chỗ bong tróc, bật lên từng mảng.

Người dân chia sẻ, từ sau các đợt triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn, hiện tượng sạt lở diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn. Hiện lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Nhiều nhà dân ở Thanh Đa bị vỡ nền, nứt tường do sụt lún ẢNH: HÀ THƯƠNG

Phóng viên Thanh Niên ghi nhận tình trạng tương tự tại phường Tân Thuận (quận 7 cũ) - nơi có độ lún cao. Ở khu tập thể công nhân Nhà máy thép Tân Thuận, nhiều căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dù nền được nâng cao hơn mặt đường cả mét, nước vẫn tràn lên mỗi mùa mưa, thấm qua kẽ gạch, làm tường mục, nền nứt.

Tường nhà bà Miến xuất hiện mảng thấm lớn do triều cường dâng và nước rỉ xuống, dù mưa đã ngớt từ đêm hôm trước ẢNH: NGỌC NGỌC

Người dân quen cảnh kê đồ, chắn cửa, dọn bùn sau khi nước rút. Nhiều hộ muốn sửa hay di dời nhưng chi phí quá lớn nên đành chấp nhận cảnh sống chung với nước dâng.

Bà Tâm, cư dân sinh sống 30 năm ở phường Tân Thuận cho biết, mỗi lần nước mưa và triều cường lại thấm nước qua tường. "Tường có lúc ẩm cả ngày, rỉ nước xuống nhà, phải chờ khô mới sơn lại được", bà ngao ngán.

Nước ngập từ chiều hôm trước nhưng đến 14 giờ hôm sau vẫn chưa rút ở hẻm 136 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận (quận 7 cũ) ẢNH: THÁI HÒA

Cách nhà bà Tâm không xa, ông Nguyễn Hữu Tiến (48 tuổi), cư dân ở đây chia sẻ: "Tường thì mục hết rồi, nền cứ xì, be cách nào cũng xì. Giờ muốn sửa cũng không nổi, 10 năm trước tôi đã sửa hết gần 100 triệu đồng".

Ông Tiến mong nhà nước có chính sách hỗ trợ để sửa chữa, còn không ông sẽ tính phương án dời sang nơi khác, vì "đây chỉ ở tạm, còn lâu dài thì chịu".

Quận 7 cũ có tốc độ lún rất cao, có nơi đến 5 cm/năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay, tốc độ lún ở khu vực nội thành gồm các quận: 1, 3, 5, 6, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú cũ đã giảm và ổn định dưới 1 cm.

Các khu vực quận 7, quận 8, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè cũ và dọc sông Sài Gòn, đặc biệt là khu vực Tân Cảng, Thảo Điền có tốc độ lún rất cao, có nơi đến 5 cm mỗi năm.

"Rốn ngập" đường Dương Văn Cam (TP.Thủ Đức cũ) mỗi đợt mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Năm 2019, ngoài các khu vực lún đã công bố, còn xuất hiện lún cục bộ trong 12 năm tại Củ Chi (có nơi lún 52,2 cm), Hóc Môn (lún 23,6 cm) và quận 9 (lún 25,3 cm).

Đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ) là một trong số khu vực ngập nặng ở TP.HCM mỗi đợt triều cường ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều tuyến đường ngập nặng, hệ thống thoát nước quá tải

Theo các cơ quan chức năng TP.HCM, các tuyến đường thường xuyên ngập nặng do lún và triều cường gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương và quốc lộ 50.

Ngoài ra, các tuyến đường như Hồ Học Lãm, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Thảo Điền, Quốc Hương... cũng liên tục ngập khi mưa lớn kết hợp triều dâng.

TP.HCM lún tới 1 mét trong 35 năm, đứng thứ 2 thế giới về tốc độ lún. Ảnh chụp tại khu vực Thảo Điền (quận 2 cũ), khu vực có tốc độ lún cao ẢNH: NHẬT THỊNH

Phần lớn các tuyến đường này nằm trong vùng sụt lún mạnh của TP.HCM, khiến hệ thống thoát nước bị tê liệt, trầm trọng thêm tình trạng ngập đô thị, đặc biệt vào mùa mưa và kỳ triều cường cao.