35 năm tiên phong mở lối tri thức, kiến tạo tương lai số

Đây không chỉ là một mô hình đào tạo mới mà còn là một minh chứng sống động cho triết lý "giáo dục mở, mang kiến thức đến cho mọi người, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời".

Đ ẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ TÍNH LINH HOẠT TRONG HỌC TẬP

Là trường ĐH đầu tiên ở VN thực hiện đào tạo theo phương thức mở và hình thức đào tạo từ xa (ĐTTX), Trường ĐH Mở TP.HCM cam kết đảm bảo chất lượng ĐTTX ngang tầm với đào tạo chính quy. Điều này được thể hiện qua các cơ chế và giải pháp toàn diện xuyên suốt từ khi mới thành lập cho đến kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay.

ĐTTX tại Trường ĐH Mở TP.HCM hướng đến yếu tố chất lượng, đảm bảo chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo ngang bằng với chính quy. Mô hình này tạo cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH bình đẳng cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người đã đi làm hoặc không có điều kiện học toàn thời gian.

ĐTTX là "cầu nối học tập không giới hạn", xóa bỏ rào cản về không gian và thời gian, cho phép người học có thể học mọi lúc, mọi nơi. Người học được tự sắp xếp thời gian học tập linh hoạt, thông qua nhiều phương thức học tập như học trực tiếp, trực tuyến, hoặc qua các kênh phát thanh. Hình thức này giúp người học giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở so với học tập trung tại các thành phố lớn.

Một minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo là sinh viên tốt nghiệp ĐTTX và Vừa làm vừa học (VLVH) được cấp bằng cử nhân, kỹ sư tương đương bằng của hình thức đào tạo chính quy, với đầy đủ quyền lợi học tiếp các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ. Mức học phí của ĐTTX và VLVH thấp hơn so với các chương trình đào tạo khác tại trường, nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo.

T IÊN PHONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Trường ĐH Mở TP.HCM đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy và trải nghiệm của người học:

Hệ thống Edusoft.net: Được sử dụng để quản lý toàn bộ quy trình hành chính, từ hồ sơ nhập học trực tuyến, lập kế hoạch đào tạo, quản lý điểm thi, xét tốt nghiệp, đến thanh toán thù lao.

Hệ thống Quản lý học tập (LMS): Cung cấp một nền tảng học tập trực tuyến hiện đại, hiển thị thông tin bài giảng, tạo diễn đàn học tập và thảo luận sôi nổi, cho phép giảng viên thiết kế bài kiểm tra, bài thi trực tuyến.

Đào tạo trực tuyến (E-learning): Nhà trường đã sớm chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo cán bộ, giảng viên và tiên phong trong đào tạo trực tuyến. E-learning là phương pháp học tập tiên tiến, phù hợp với xu hướng giáo dục 4.0, giúp người học "vượt qua" rào cản về thời gian - không gian.

Trường ĐH Mở TP.HCM còn là 1 trong 10 trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ giáo dục năm 2025.

Hỗ trợ đa phương tiện: Trường đã đầu tư thiết bị để hướng dẫn học tập qua cầu truyền hình (từ 2009). Trường phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) để tải nội dung phát sóng lên mạng internet, giúp sinh viên có thể nghe hoặc nghe lại bài học mọi lúc, mọi nơi. Đến nay trường vẫn duy trì kênh học tập, chia sẻ kiến thức qua kênh phát thanh VOH.

H ỌC TẬP KHÔNG GIỚI HẠN KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN

Trường ĐH Mở TP.HCM là một trong những trung tâm ĐTTX lớn nhất cả nước, phát triển mạnh mẽ ở khu vực phía nam. Chương trình ĐTTX đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, mở ra cơ hội học tập cho người học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vượt qua mọi rào cản về địa lý tự nhiên, học tập không giới hạn không gian và thời gian.

Trường hiện đào tạo 22 ngành ĐTTX và 6 ngành VLVH, thuộc nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của người học và thị trường lao động. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và không ngừng đối sánh, cải tiến, cập nhật. Đặc biệt, chương trình chú trọng các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chí 3B (biết quản trị, biết ngoại ngữ, biết tin học).

Mạng lưới đơn vị liên kết/phối hợp đào tạo tại 26 tỉnh, thành phố rộng khắp cả nước và gần 60 đơn vị phối hợp đào tạo, trường đã tạo điều kiện thuận lợi để người học tiếp cận kiến thức ngay tại địa phương, nơi làm việc.

Chương trình ĐTTX khuyến khích và rèn luyện người học kỹ năng tự quản lý thời gian, tính tự giác, khả năng tự học, tự nghiên cứu. Đồng thời, nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện qua việc triển khai nhiều chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính (xem box), cùng các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao sôi nổi, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động và nhân văn, giúp người học vừa lĩnh hội kiến thức sâu sắc, vừa rèn luyện kỹ năng toàn diện.

Với những giá trị thiết thực mà chương trình ĐTTX mang lại, Trường ĐH Mở TP.HCM không chỉ là nơi cung cấp tri thức mà còn là bệ phóng để người học chinh phục ước mơ, đóng góp cho cộng đồng.

Trường luôn đặt sinh viên làm trung tâm của quá trình đào tạo và sẵn sàng đồng hành trong suốt hành trình chinh phục tri thức, tiếp nhận kiến thức và kỹ năng thực tiễn.

Khẳng định vị thế quốc tế Nhà trường cũng khẳng định vị thế quốc tế khi là thành viên của Hội đồng Quốc tế về đào tạo theo hình thức Mở và từ xa (ICDE); Hiệp hội các trường đại học Mở châu Á (AAOU); Trung tâm giáo dục từ xa thuộc Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO); Mạng lưới Đại học ASEAN (AUN). Năm 2023, trường là cơ sở giáo dục ĐH đầu tiên tại Việt Nam nhận giải "Making a Difference for Students" từ Quality Matters (Mỹ). Trong bảng xếp hạng QS, trường được vinh danh đứng thứ 126 Đông Nam Á, 721-730 châu Á; Trường cũng được Times Higher Education (THE) xếp hạng thứ 6 tại Việt Nam và 1201-1500 thế giới, năm 2026.