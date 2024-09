3.500 tài khoản ngân hàng vào danh sách 'đen'

Từ giữa tháng 6, MB triển khai tính năng cảnh báo đến khách hàng những tài khoản đáng ngờ. Khi khách hàng thực hiện chuyển tiền, hệ thống MB sẽ kiểm tra, đối chiếu nhanh để nhận diện tài khoản có nằm trong danh sách khả nghi hay không. Khách hàng sẽ nhận được cảnh báo trên màn hình khi thực hiện chuyển khoản cho những tài khoản đáng ngờ trong danh sách "đen" từ đó cân nhắc đến việc thực hiện lệnh chuyển tiền hay không.



MB triển khai tính năng cảnh báo khách hàng tài khoản đáng ngờ ẢNH: T.L

Trong bối cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp, MB và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cập nhật danh sách tất cả tài khoản tham gia hoặc có liên đới với hành vi lừa đảo trên toàn quốc. Danh sách tài khoản ngân hàng "đen" này sẽ được cập nhật liên tục. Cho đến thời điểm hiện nay đã lên 3.500 tài khoản, tăng 500 tài khoản so với cuối tháng 7.

Thông tư 17/2024 quy định, việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành, chậm nhất vào ngày 10 hằng tháng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là ngân hàng - NH) phải cung cấp theo yêu cầu của NHNN thông tin về các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng phương tiện điện tử theo hướng dẫn kỹ thuật kết nối của NHNN. Trong đó, NH phải báo cáo NHNN danh sách khách hàng cá nhân mở và sử dụng tài khoản thanh toán nghi ngờ liên quan đến các hành vi giả mạo, lừa đảo. Thông tin báo cáo gồm các chỉ tiêu như mã khách hàng (CIF), số giấy tờ tùy thân, loại giấy tờ tùy thân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số tài khoản, ngày mở tài khoản, số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, lý do nghi ngờ, trạng thái tài khoản… Thông tư có hiệu lực từ ngày 1.7.