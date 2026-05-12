35.000 ca tai biến thẩm mỹ mỗi năm: Cảnh báo tử vong, mù mắt

Ngày 12.5, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa”.

35.000 ca tai biến thẩm mỹ mỗi năm

Nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM, cho biết chương trình hướng đến việc nhìn nhận thẳng thắn, toàn diện thực trạng thị trường thẩm mỹ hiện nay, từ góc độ pháp lý, chuyên môn đến nhận thức xã hội.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia đề xuất giải pháp hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng chuẩn chuyên môn và tăng cường truyền thông, hướng đến thị trường thẩm mỹ minh bạch, an toàn, phát triển bền vững.

PGS-TS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TP.HCM, nhấn mạnh tai biến thẩm mỹ tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, trở thành vấn đề đáng lo ngại của y tế công cộng.

PGS-TS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TP.HCM, phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, với số biến chứng từ 25.000 - 35.000 ca. Biến chứng thường gặp ở các thủ thuật xâm lấn, nhất là tại cơ sở hoạt động “chui”, không phép hoặc do người thực hiện không có chuyên môn y khoa.

Các biến chứng có thể từ nhẹ như bầm tím, tụ dịch, tụ máu, sẹo xấu đến nặng như nhiễm trùng, hoại tử, biến dạng chức năng, tắc mạch, tổn thương nội tạng, thuyên tắc phổi, sốc phản vệ, thậm chí tử vong. Với các thủ thuật như tiêm filler, nếu thực hiện sai kỹ thuật hoặc dùng vật liệu không rõ nguồn gốc, người bệnh có thể bị tắc mạch, hoại tử, đột quỵ hoặc mù mắt.

Trong các vị trí ghi nhận biến chứng thẩm mỹ, vùng mũi chiếm tỷ lệ cao nhất với 42,6%, tiếp theo là vùng mặt 20% và ngực 18%. Đáng lo ngại, xu hướng “phi y khoa hóa” thẩm mỹ đang diễn ra khi nhiều spa, cơ sở làm đẹp không phép thực hiện tiêm filler, nâng mũi, nâng ngực hoặc các thủ thuật xâm lấn như một dịch vụ làm đẹp thông thường.

Ông dẫn chứng một phụ nữ 36 tuổi bị viêm phúc mạc toàn thể sau hút mỡ và tạo hình thành bụng. Khi chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), bệnh nhân sốc nhiễm trùng, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc hoại tử, ghép da và điều trị hơn 100 ngày mới qua nguy kịch nhưng để lại di chứng nặng.

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân 64 tuổi tử vong sau khi thực hiện cùng lúc nhiều thủ thuật như cắt mí, đặt túi ngực, hút mỡ và tạo hình thành bụng, sau đó bị thuyên tắc phổi, suy đa cơ quan.

Theo PGS-TS Nguyễn Thanh Vân, để giảm biến chứng, cần siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, sàng lọc kỹ khách hàng, tuân thủ quy trình chuyên môn và nâng cao trách nhiệm người hành nghề. Các cơ sở thẩm mỹ phải có năng lực cấp cứu, phác đồ xử trí biến chứng rõ ràng và không được bỏ rơi người bệnh khi xảy ra sự cố.

Siết "vùng xám" trong hoạt động thẩm mỹ

Theo luật sư Vi Thị Phường, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, "vùng xám" pháp lý trong lĩnh vực thẩm mỹ xuất phát từ tình trạng spa không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhưng vẫn thực hiện dịch vụ xâm lấn như cơ sở y tế.

Để bảo vệ người dân, cần siết chặt việc đặt tên, treo bảng hiệu, không để các spa sử dụng tên gọi dễ gây nhầm lẫn như "viện thẩm mỹ quốc tế", "công nghệ chuẩn y khoa", "thẩm mỹ chuyên sâu"...

Cận cảnh hoạt động cắt mí mắt tại một cơ sở thẩm mỹ "chui" ẢNH: THANH NIÊN

Luật sư Vi Thị Phường cho rằng cần phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa các ngành, các cấp, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở làm đẹp, đặc biệt là spa hoạt động vượt phạm vi cho phép, thay vì chỉ vào cuộc khi có tố cáo hoặc khi hậu quả đã xảy ra.

Để phân biệt spa "chui", người dân có thể kiểm tra giấy phép hoạt động của cơ sở, giấy phép hành nghề và phạm vi hành nghề của người trực tiếp thực hiện kỹ thuật trên cổng thông tin của Sở Y tế.

Bác sĩ Đào Văn Sinh, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM, cho biết Bộ Y tế xác định phát triển ngành thẩm mỹ phải đi đôi an toàn và tuân thủ pháp luật.

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát và cập nhật các quy định liên quan đến cấp phép, hành nghề và quản lý hoạt động thẩm mỹ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các cơ sở hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Thứ ba, nâng cao chuẩn chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ bác sĩ, bởi trong mọi trường hợp, bác sĩ vẫn là “người gác cổng cuối cùng” đảm bảo an toàn cho người dân.

Thứ tư, đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân lựa chọn cơ sở uy tín và không chạy theo những quảng cáo thiếu kiểm chứng.