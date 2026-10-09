36 nhà điêu khắc TP.HCM - Hà Nội hội ngộ, tìm động lực sáng tạo

Sáng 10.10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, P.Bến Thành), triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” khai mạc, giới thiệu 62 tác phẩm của 36 nhà điêu khắc Việt Nam đương đại. Đây là dịp hội tụ của những người làm nghề sau gần 20 năm giao lưu, học hỏi và cọ xát qua nhiều hoạt động trưng bày, sáng tác tại hai thành phố lớn.

Chia sẻ về nghề, điêu khắc gia Phạm Đình Tiến cho biết: “Điêu khắc, ngoài tính chất là một ngành nghệ thuật, thì yếu tố kỹ thuật khoa học cũng là một phần quan trọng. Với tôi, sự kiện này trở thành nơi giao lưu của kỹ thuật của những phòng thí nghiệm về nghiên cứu. Điêu khắc là một phương diện rất rộng của nhiều kỹ thuật, có tính đa ngành, không thể hoạt động một cách riêng lẻ được, nên triển lãm là nơi anh em gặp gỡ, giao lưu những trải nghiệm của những nghiên cứu đó”.

Lê Quý Đức (Hà Nội) với tác phẩm tuyển chọn mang vào TP.HCM tham dự Ảnh: LÝ ĐỢI

Triển lãm "Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội" được xem là cuộc chuyển giao, đan xen giữa hiện đại với đương đại Ảnh: LÝ ĐỢI

Sau gần 20 năm hoạt động, nhóm đã tạo dựng được mạng lưới kết nối giữa các nhà điêu khắc ở Hà Nội và TP.HCM, đồng thời tham gia tổ chức nhiều dự án nghệ thuật như Art In The Forest tại Flamingo Đại Lải và Ánh Dương Art Space. Những hoạt động này cũng mở cơ hội để các nhà điêu khắc trẻ tiếp cận môi trường sáng tác, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Điêu khắc gia Khổng Đỗ Tuyền cho biết: “Các hoạt động này có ý nghĩa cho các nhà điêu khắc trẻ trong giai đoạn hiện nay, bởi những người đại diện tiếp nối của nhóm ở hai miền vẫn tham gia với tinh thần xây dựng, theo dõi và chọn mời các bạn trẻ đang có hướng đi và hoạt động tích cực trong sáng tác điêu khắc”.

Từ khác biệt phong cách đến đối thoại nghệ thuật

Triển lãm quy tụ 17 nhà điêu khắc từ Hà Nội, gồm Đào Châu Hải, Khổng Đỗ Tuyền, Phạm Thái Bình, Trần Trọng Tri, Nguyễn Ngọc Lâm, Phạm Bảo Sơn, Lương Trịnh, Lê Anh Vũ, Nguyễn Trường Giang, Phạm Văn Tuấn, Dương Đức Duy, Lê Quý Đức, Nguyễn Duy Mạnh, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Tuấn Hoàng, Thái Nhật Minh và Vũ Bình Minh.

Đại diện TP.HCM có 19 nhà điêu khắc: Bùi Hải Sơn, Hoàng Tường Minh, Trần Việt Hưng, Phan Phương, Nguyễn Kiến Thức, Đỗ Thế Thịnh, Phạm Đình Tiến, Phạm Đình Tuấn, Phạm Nguyễn Quốc Huy, Trần Đình Thắng, Lê Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Thế Trường, Ngô Văn Cảnh, Dương Châu Sinh, Phạm Anh Quân, Huỳnh Bảo Trung, Phan Thanh Tú, Đỗ Hà Hoài và Phạm Quang Ngọc.

Nhìn từ ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm đặt cạnh nhau những khuynh hướng đa dạng: từ hiện đại đến đương đại, từ hàn lâm đến phá cách, từ ngôn ngữ tạo hình cổ điển đến những thể nghiệm mới. Sự phong phú còn thể hiện ở chất liệu, từ đá, gỗ, kim loại, thạch cao, gốm đến các vật liệu tổng hợp và những thử nghiệm khác.

Tác phẩm của điêu khắc gia Trần Đình Thắng (TP.HCM) Ảnh: LÝ ĐỢI

Điêu khắc gia Phạm Đình Tiến với tác phẩm mang phong cách riêng Ảnh: LÝ ĐỢI

Trao đổi với PV Thanh Niên, điêu khắc gia Bùi Hải Sơn cho biết: “Mục đích chính mà triển lãm này hướng đến không phải theo nghĩa thường thấy của các triển lãm, mà chúng tôi muốn có dịp nhìn ra chung quanh ở lĩnh vực điêu khắc, để nhìn lại chính công việc của mình, mà tìm cách thay đổi hoặc làm tốt hơn”.

Theo nhà báo Lý Đợi, người chuyên theo dõi lĩnh vực mỹ thuật, điêu khắc vốn gặp nhiều khó khăn, bất lợi trong hoạt động nghề nghiệp. Vì vậy, việc quy tụ 36 nhà điêu khắc trong cùng một triển lãm là điều đáng chú ý, gần như chưa từng thấy tại Việt Nam.

Anh nhận xét: “Chưa kể, cuộc gặp gỡ thú vị và... đúng nghĩa là nhìn nhận công việc của nhau, không phải để tìm sự cao - thấp, hay - dở mà tìm động lực sáng tạo trong sự tương đồng và dị biệt để công chúng và người trong giới có cái nhìn tương đối bao quát về điêu khắc của Việt Nam trong 2 năm qua, và trong hai thập niên qua”.

Triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” diễn ra đến ngày 19.10 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.