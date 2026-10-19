4 ca mắc não mô cầu ở TP.HCM, 2.031 người được cấp kháng sinh dự phòng

Sáng 19.10, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng đoàn công tác làm việc trực tiếp tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước sau khi xuất hiện chùm ca bệnh do não mô cầu khiến 4 học sinh mắc, trong đó 1 em tử vong.

Tham dự buổi làm việc có đại diện UBND xã Hiệp Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và Trạm y tế xã Hiệp Phước. Nội dung trọng tâm là kiểm tra, đánh giá các biện pháp kiểm soát chùm ca bệnh và củng cố niềm tin cho cộng đồng.

Ngành y tế TP.HCM và các các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc kiểm soát chùm ca bệnh do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM





4 ca bệnh do não mô cầu, 2.031 người uống thuốc dự phòng

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tính đến sáng 19.10, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng, trong đó 1 ca tử vong ngày 14.10.

Hiện 3 ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sức khỏe ổn định và tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.

Đối với ca thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này tiếp xúc gần với ca thứ nhất, là trường hợp đã tử vong. Trẻ bắt đầu sốt từ ngày 15.10 và nhập viện ngay trong chiều cùng ngày. Chiều tối 16.10, kết quả xét nghiệm xác định trẻ mắc bệnh do não mô cầu nhóm B, đồng thời đồng nhiễm cúm B.

Như vậy, cả 3 trẻ phơi nhiễm với ca đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng trong quá trình điều tra dịch tễ, nhập viện theo dõi và điều trị.

Ngay sau khi xác định chùm ca bệnh, ngành y tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm, gồm tổng vệ sinh, khử khuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần.

Toàn bộ 177 người tiếp xúc gần với 4 ca bệnh, gồm 163 học sinh và 14 người thân sống cùng nơi cư trú, đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày.

Ngành y tế đồng thời mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người.

Thạc sĩ, bác sĩ Lương Chấn Quan, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP.HCM, đánh giá các biện pháp xử lý chùm ca bệnh tại xã Hiệp Phước do HCDC triển khai bài bản, tích cực.

Các chuyên gia thống nhất nhận định chùm ca bệnh tại Trường THCS Hai Bà Trưng đã được kiểm soát tốt nhờ triển khai các biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Môi trường trường học đủ điều kiện để duy trì việc dạy và học bình thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây là thời điểm gia tăng các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm. Do đó, cần tiếp tục giám sát, phát hiện sớm và khuyến cáo người có biểu hiện sốt hoặc triệu chứng hô hấp đến cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị phù hợp.

Ngành y tế và ngành giáo dục TP.HCM thống nhất phương án không học trực tuyến vì chuỗi lây nhiễm bệnh do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng đã được kiểm soát tốt ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM





Không chuyển sang học trực tuyến

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định chuỗi lây nhiễm bệnh do não mô cầu đã được kiểm soát tốt.

Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, lãnh đạo Sở Y tế cho biết môi trường học đường hiện bảo đảm an toàn, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp ứng phó được triển khai trong những ngày qua.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến như một số phụ huynh đề nghị. Phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn, Sở Y tế, Trạm y tế xã Hiệp Phước sẽ theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25.10.

Ngành y tế lưu ý những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Sở Y tế TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày, thống nhất thông tin truyền thông và phối hợp triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.