TP.HCM ghi nhận ca não mô cầu nhóm B thứ 4 tại Trường THCS Hai Bà Trưng

Tối 17.10, Sở Y tế TP.HCM thông tin về diễn biến bệnh do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), đồng thời cho biết đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh thứ 4.

Nhiều học sinh tại trường cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm mùa và rhino vi rút.

Ca não mô cầu thứ 4 nhóm B là học sinh nam, 12 tuổi

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến hết ngày 17.10, thành phố ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng.

Trường hợp thứ 4 là học sinh nam, 12 tuổi, học cùng trường và có tiếp xúc gần vào ngày 13.10 với 1 trong 3 bệnh nhân được xác định mắc bệnh trước đó. Bệnh khởi phát vào ngày 15.10 với các biểu hiện sốt cao 40°C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ. Sau đó, xuất hiện các chấm xuất huyết rải rác dưới da.

Theo hướng dẫn của nhà trường, em được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới lúc 18 giờ cùng ngày (15.10). Bệnh nhi được chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết, viêm màng não do não mô cầu và điều trị tại khoa cách ly.

Tổng vệ sinh khử khuẩn tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, ngày 17.10 ẢNH: HUY CƯỜNG

Chiều 16.10, kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời đồng nhiễm vi rút cúm B. Hiện em tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được điều trị kháng sinh, chăm sóc tại bệnh viện.

Ngoài 4 trường hợp đã xác định mắc bệnh do não mô cầu tại trường, trong đó có 1 trường hợp tử vong, đến nay chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp tục phối hợp với trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách người tiếp xúc gần với ca bệnh thứ 4, đồng thời theo dõi sát toàn bộ những người tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

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Nhiều học sinh mắc cúm mùa

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, tính đến sáng 17.10, bệnh viện đã điều trị nội trú cho 23 học sinh Trường THCS Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm đường hô hấp. Kết quả xét nghiệm ghi nhận thêm 4 học sinh nhiễm cúm A/H1, 4 học sinh nhiễm cúm B (trong đó có 1 em đồng nhiễm não mô cầu, là ca bệnh thứ 4 nói trên) và 1 học sinh đồng nhiễm cúm A và cúm B. Tình trạng sức khỏe của các học sinh hiện ổn định.

Trước đó, ngày 15.10, HCDC đã lấy 21 mẫu phết họng, mũi của học sinh có biểu hiện viêm đường hô hấp tại trường. Kết quả cho thấy 12 mẫu dương tính với rhino vi rút hoặc vi rút cúm mùa.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kết quả này phù hợp với tình hình dịch bệnh hô hấp do cúm mùa đang gia tăng trong cộng đồng mà ngành y tế đã cảnh báo. Tuy nhiên, việc nhiều học sinh nhiễm vi rút đường hô hấp không làm giảm yêu cầu theo dõi sát những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc não mô cầu.

"Cả não mô cầu và cúm mùa đều có thể phòng ngừa bằng vắc xin và các biện pháp vệ sinh phòng bệnh thông thường", Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo.

Người dân đi tiêm vắc xin phòng bệnh do não mô cầu ẢNH: VNVC

Khuyến cáo phòng bệnh cho học sinh và người dân

Trước tình hình các ca bệnh hô hấp gia tăng, trong đó cúm mùa là tác nhân chiếm ưu thế, cùng với chùm ca bệnh do não mô cầu tại trường học, ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân và phụ huynh bình tĩnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Thứ nhất, không chủ quan nhưng không hoang mang. Theo Sở Y tế, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và lây truyền qua giọt bắn khi tiếp xúc gần. Bệnh không dễ lây qua những tiếp xúc thông thường. Việc tiếp xúc với người mắc bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ bị lây nhiễm. Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, phần lớn các trường hợp có triệu chứng hô hấp tại trường liên quan đến cúm mùa hoặc các vi rút gây viêm đường hô hấp thông thường khác.

Thứ hai, đi khám để xác định đúng tác nhân gây bệnh. Theo đó, khi có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp như sốt, ho, đau họng, người bệnh không nên tự phán đoán mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị phù hợp. Cần đi khám ngay nếu xuất hiện tình trạng sốt cao kèm đau đầu dữ dội, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt mỏi bất thường hoặc có các chấm xuất huyết, phát ban trên da. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh.

Thứ ba, chủ động phòng bệnh cá nhân. Cụ thể là người dân nên tiêm vắc xin phòng bệnh do não mô cầu và vắc xin cúm theo tư vấn của cơ sở y tế; thường xuyên rửa tay, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không dùng chung ly, cốc hay chai nước.

Thứ tư, giữ môi trường sống thông thoáng. Theo đó, lớp học và nhà ở cần được giữ sạch sẽ, thông thoáng. Học sinh có triệu chứng viêm đường hô hấp nên nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà và được theo dõi sức khỏe.

Cuối cùng, không kỳ thị người bệnh và người tiếp xúc gần.

Không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng Theo Sở Y tế, người dân không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của ngành y tế. Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, cập nhật thông tin kịp thời và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng.



