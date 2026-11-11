4 cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong đó, ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, và các cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai gồm: Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, Phan Thị Mỹ Thanh cùng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị xét xử trong vụ án Khu dân cư thương mại Phước Thái ẢNH: LÊ LÂM

Riêng bà Thanh bị đề nghị thêm tội nhận hối lộ.

Bà Vũ Minh Lý, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Free Land, bị đề nghị truy tố về 3 tội đưa hối lộ, trốn thuế và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tác động chủ tịch tỉnh để được ưu ái

Theo kết luận điều tra, năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125 ha tại xã Long Tân (H.Nhơn Trạch), nhằm tạo nguồn vốn phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Biết chủ trương này, bà Lý cùng một số cá nhân thành lập Liên danh Cửu Long - Hamico để xin thực hiện dự án khu dân cư trên diện tích đất nói trên. Sau đó, bà Lý tìm gặp ông Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để nhờ tạo điều kiện thực hiện dự án.

Ông Đinh Quốc Thái đã bị phạt 9 năm tù trong vụ Công ty AIC gây thiệt hại tại dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ẢNH: TRẦN TÂM

Ông Thái đồng ý và chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh tạo điều kiện cho liên danh, đồng thời chỉ đạo ông Võ Thanh Nhuận, khi đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ Lý hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Quá trình triển khai, dù chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định nhưng ngày 26.8.2014, bà Thanh vẫn ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án. C03 xác định đây là văn bản chỉ định chủ đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trái quy định của pháp luật.

Sau đó, chủ đầu tư dự án lần lượt được thay đổi từ Liên danh Cửu Long - Hamico sang Công ty CP Ngũ Long Tân, rồi Công ty CP Free Land do bà Lý điều hành.

Nhiều lần chi hối lộ 30 tỉ đồng

Theo kết luận, để được bà Thanh thực hiện các thủ tục chỉ định chủ đầu tư, bà Lý đã 8 lần đưa tổng cộng 30 tỉ đồng cho bà Thanh thông qua ông Nhuận.

Cơ quan điều tra xác định ông Nhuận có vai trò giúp sức cho bà Thanh trong hành vi nhận hối lộ 30 tỉ đồng, trực tiếp nhận tiền từ bà Lý rồi chuyển cho bà Thanh.

Ngoài khoản 8 tỉ đồng được chia, ông Nhuận còn nhận 150 triệu đồng từ bà Lý vào các dịp lễ, tết trong giai đoạn 2012 - 2015. Quá trình điều tra, bà Thanh và ông Nhuận thừa nhận việc nhận tiền. Hai bị can đã nộp lại lần lượt 22 tỉ đồng và 8,15 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm trong việc chọn nhà thầu, C03 còn xác định hàng loạt vi phạm trong quá trình giao đất, định giá đất và tính tiền sử dụng đất đối với Công ty Free Land.

Theo kết luận, khi tỉnh Đồng Nai xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp tại dự án, bà Lý tiếp tục liên hệ, đề nghị Nguyễn Quốc Hùng, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, tạo điều kiện giảm số tiền sử dụng đất phải nộp.

Ông Hùng sau đó đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định và những cán bộ liên quan thực hiện việc xác định giá đất theo hướng có lợi cho Công ty Free Land.

Từ đó, các cá nhân liên quan đã thực hiện việc tính toán, thẩm định và phê duyệt giá đất không đúng quy định, làm giảm nghĩa vụ tài chính của Công ty Free Land đối với ngân sách nhà nước.

Kết quả định giá lại xác định, các sai phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư, giao đất và tính tiền sử dụng đất tại 3 đợt đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 117,4 tỉ đồng.

Dùng 6 doanh nghiệp để trốn thuế

Quá trình điều tra, C03 cũng xác định bà Lý chỉ đạo nhân viên sử dụng 6 doanh nghiệp trong nhóm công ty do mình điều hành để lập hợp đồng khống, mua và sử dụng 100 hóa đơn giá trị gia tăng không có giao dịch thực tế.

Kết quả giám định xác định 3 doanh nghiệp gồm Free Land, 3L Sài Gòn và LEO đã trốn tổng cộng hơn 14,2 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Tổng thiệt hại của vụ án được xác định là hơn 131 tỉ đồng, trong đó hơn 117 tỉ đồng thiệt hại từ sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và hơn 14 tỉ đồng tiền thuế bị trốn.

Quá trình điều tra, bà Lý và các bên liên quan nộp tiền, cộng với tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả là gần 318 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Refico, đơn vị hiện sở hữu toàn bộ cổ phần Công ty Free Land, đã nộp gần 288 tỉ đồng.

C03 xác định số tiền thu hồi, tạm giữ đã đủ khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án.