Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai

Ngày 11.11, HĐND thành phố Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Tai kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết về công tác nhân sự, trong đó có nghị quyết bầu bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phồ Đồng Nai.

Bà Trương Thị Hương Bình (ở giữa) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: LÊ LÂM

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Đồng Nai đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Trần Văn Mi và Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Trường Sơn.

Trước đó, ông Trần Văn Mi được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến công tác tại Đảng ủy phường An Lộc (thành phố Đồng Nai) kể từ ngày 1.11; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Còn ông Lê Trường Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy điều động đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy; bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10.11.

HĐND thành phố Đồng Nai cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và ông Phạm Văn Trinh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn ngay sau đó được HĐND thành phố Đồng Nai bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Đồng thời, HĐND thành phố đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố Đồng Nai đối với ông Trần Trọng Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (ông Toàn mới giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 9.11).

Bà Trương Thị Hương Bình sinh năm 1981, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, bà Bình nhiều năm công tác tại Sở Tài chính, từng giữ các chức vụ Trưởng phòng, Phó giám đốc rồi Giám đốc.

Với việc bổ sung nhân sự nêu trên, đến nay UBND thành phố Đồng Nai có Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Út, Phó chủ tịch Thường trực là ông Nguyễn Kim Long. Các phó chủ tịch gồm ông Hồ Văn Hà, ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Hoàng, bà Nguyễn Thị Cát Tiên và bà Trương Thị Hương Bình.