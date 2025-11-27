Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ban Bí thư chỉ định 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
27/11/2025 18:47 GMT+7

Ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Chiều 27.11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ban Bí thư chỉ định 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai- Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai chúc mừng 3 ủy viên Ban Thường vụ được Ban Bí thư chỉ định

ẢNH: H.K

Theo đó, hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đối với 3 lãnh đạo: gồm ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính.

Như vậy, hiện tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có tổng cộng 19 ủy viên, trong đó 6 ủy viên là Thường trực Tỉnh ủy: gồm ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Thái Bảo, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Bí thư chỉ định 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quyết định của Ban Bí thư cho 3 Ủy viên Ban Thường vụ được chỉ định

ẢNH: H.K

13 Ủy viên Ban Thường vụ còn lại gồm: ông Trần Trung Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Hợi, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh; đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Dương Minh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thành; ông Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên; bà Đặng Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Khánh; bà Giang Thị Phương Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước; cùng 3 ủy viên mới được chỉ định là: ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính.

Khám phá thêm chủ đề

Tỉnh ủy Đồng Nai Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai
