Ông Lê Trường Sơn được điều động giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai

Sáng 10.11, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai, đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định công tác cán bộ đối với ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy; bổ nhiệm ông Lê Trường Sơn giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai, kể từ ngày 10.11.2026. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Ông Lê Trường Sơn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của Bí thư Thành ủy, của các thành viên trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao nhiệm vụ rất quan trọng này.

Ông Lê Trường Sơn hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy, cùng với tập thể cán bộ lãnh đạo của ban làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, bà Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng ông Lê Trường Sơn nhận được sự tín nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ công tác mới.

Bà Hạnh nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, khối lượng công việc của ngành tổ chức xây dựng Đảng rất lớn, trong đó những ngày này đang tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm và biên chế cho giai đoạn 2027 - 2031, do đó Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị ông Lê Trường Sơn tiếp nhận ngay công việc.

Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tin tưởng ông Sơn sẽ đảm đương công việc này tốt nhất và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng tập thể Ban Tổ chức Thành ủy triển khai các công việc trong thời gian tới thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao.