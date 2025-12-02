Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

4 dấu hiệu âm thầm cảnh báo ung thư sớm

Ngọc Quý
02/12/2025 00:07 GMT+7

Ung thư khi xuất hiện những cơn đau dữ dội hay khối u to rõ rệt thường đã đi đến giai đoạn tiến triển. Trong giai đoạn đầu, căn bệnh này phát triển thầm lặng với những biểu hiện rất mờ nhạt, dễ bị bỏ qua.

Nhiều trường hợp mắc ung thư chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển. Do đó, để ý đến các tín hiệu bất thường của cơ thể có thể giúp người mắc kiểm tra sớm hơn, nhờ đó cải thiện cơ hội sống, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 dấu hiệu âm thầm cảnh báo ung thư sớm - Ảnh 1.

Ho kéo dài, khó thở và đau ngực là triệu chứng phổ biến của ung thư phổi

ẢNH: AI

ẢNH: AI

Dưới đây là những dấu hiệu có thể là lời cảnh báo sớm của ung thư:

Ho kéo dài, khàn tiếng

Một trong những biểu hiện đầu tiên của một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, thanh quản, đường hô hấp, có thể là những vấn đề sức khỏe tưởng rất bình thường. Những triệu chứng này là ho kéo dài, khàn giọng, khó thở, ho ra máu, đau ngực khi ho hoặc thở, thỉnh thoảng viêm phổi tái phát.

Nếu bị ho liên tục hơn 3-4 tuần, đặc biệt khi kèm theo khàn tiếng, mệt mỏi, sụt cân, giảm ăn hoặc đờm có máu thì nên đi khám. Điều này đặc biệt đúng với người không hút thuốc hoặc không có các bệnh hô hấp mạn tính.

Các triệu chứng này thường dễ bị đổ cho viêm họng, viêm phổi hay dị ứng. Phát hiện sớm giúp tăng đáng kể hiệu quả điều trị.

Đau dai dẳng không rõ nguyên nhân

Đau dai dẳng, mạn tính ở một vùng cụ thể, chẳng hạn bụng, lưng, xương, khớp, mà không rõ lý do, không thuyên giảm khi dùng thuốc giảm đau thông thường, có thể là dấu hiệu cảnh báo của ung thư xương, nội tạng hoặc di căn. Cơn đau được xem là dai dẳng khi kéo dài từ vài tuần trở lên.

Người mắc không được chủ quan đến không có chấn thương, không làm việc nặng nhưng vẫn đau. Thậm chí, mức độ đau ngày càng nặng hoặc xuất hiện về đêm. Người mắc nên đến bệnh viện để được khám, chụp chiếu, xét nghiệm để tìm nguyên nhân rõ ràng.

Đại tiện, tiểu tiện thay đổi

Một thay đổi đột ngột và kéo dài trong thói quen đi tiêu hoặc tiểu có thể là dấu hiệu của ung thư đường tiêu hóa, bàng quang hoặc niệu đạo. Những thay đổi này có thể kể đến là tiêu chảy hoặc táo bón không rõ nguyên nhân, phân mỏng bất thường, phân có máu hoặc thay đổi tần suất đi tiêu, đi tiểu.

Ví dụ, đối với ung thư đại trực tràng, các chuyên gia lưu ý người bệnh cần đi khám nếu phân đột ngột có màu đỏ tươi hoặc đen, táo bón kéo dài, đi tiêu không hết, đau bụng hoặc khó chịu âm ỉ.

Nuốt vướng, đau hoặc tức ngực

Khó nuốt, cảm giác thức ăn vướng nghẹn trong họng hoặc thực quản, ợ nghẹn, đau hoặc tức ngực sau khi ăn thường bị nhầm là do trào ngược, viêm thực quản hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng này kéo dài và không cải thiện thì đó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư thực quản, ung thư hầu - họng hoặc các bệnh vùng đầu cổ, theo Healthline.

Khám phá thêm chủ đề

