4 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu protein

Protein là dưỡng chất thiết yếu của cơ thể. Nếu chế độ ăn thiếu protein trong thời gian dài, cơ thể sẽ phát đi những tín hiệu cảnh báo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để tránh bị thiếu protein, bữa ăn cần có các món giàu protein như thịt, trứng, sữa, sữa chua hay các loại đậu ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những biểu hiện phổ biến khi cơ thể thiếu protein:

Vết thương lâu lành

Protein đóng vai trò quan trọng với chức năng tái tạo mô và tạo kháng thể để chống lại vi khuẩn, virus. Khi thiếu protein, quá trình làm lành vết thương sẽ diễn ra chậm hơn, đồng thời hệ miễn dịch cũng hoạt động kém hiệu quả.

Mọi người có thể nhận thấy những vết trầy xước nhỏ mất nhiều thời gian mới lành hoặc dễ bị viêm hơn. Một số người cũng thường xuyên bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh nhiễm trùng lặp đi lặp lại.

Tất nhiên, đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của thiếu protein vì còn có thể liên quan đến tiểu đường, rối loạn miễn dịch hoặc nhiều nguyên nhân khác. Nếu tình trạng này kéo dài, nên đi khám để được xác định nguyên nhân.

Thường xuyên mệt mỏi

Protein tham gia tạo ra nhiều enzyme và hoóc môn cần thiết cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Khi cơ thể thiếu protein, các hoạt động này có thể diễn ra kém hiệu quả, khiến cơ thể luôn cảm thấy uể oải và thiếu sức sống.

Một số người dù ăn rất no nhưng bữa ăn chủ yếu là tinh bột, ít thực phẩm giàu protein. Điều này dễ gây cảm giác mệt mỏi hoặc buồn ngủ sau bữa ăn.

Cơ bắp yếu đi

Nếu không hấp thu đủ protein, cơ thể sẽ lấy protein từ cơ bắp. Điều này là cần thiết để duy trì hoạt động của các cơ quan quan trọng như tim, não và gan. Hệ quả là khiến khối cơ dần nhỏ lại, chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Những người gặp tình trạng này có thể thấy họ mau mỏi hơn khi leo cầu thang, mang vác đồ hoặc tập luyện. Người tập gym cũng nhận thấy cơ bắp phục hồi chậm hơn sau mỗi buổi tập và khó tăng cơ.

Phù nhẹ ở chân

Trong những trường hợp thiếu protein kéo dài hoặc nghiêm trọng, cơ thể có thể bị giảm albumin. Đây là loại protein giúp giữ nước trong lòng mạch máu. Khi albumin giảm, dịch dễ thoát ra ngoài mô và gây phù.

Biểu hiện thường gặp là bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân bị sưng nhẹ, nhất là vào cuối ngày. Tuy nhiên, đây thường là dấu hiệu của tình trạng thiếu protein nặng chứ không phải thiếu nhẹ.

Để đáp ứng đủ nhu cầu protein, mỗi bữa ăn nên có ít nhất một nguồn thực phẩm giàu protein như cá, thịt nạc, thịt gà, vịt, trứng, sữa, sữa chua, đậu phụ hoặc các loại đậu. Người ăn chay vẫn có thể hấp thu đủ protein nếu kết hợp đa dạng các nguồn protein thực vật trong ngày, theo Healthline.