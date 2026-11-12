4 dấu hiệu gợi ý suy giảm thính lực nhiều người dễ bỏ qua

Bác sĩ Shashank Vashist, chuyên gia về Tai Mũi Họng, Đầu Cổ và Cấy ốc tai điện tử, Bệnh viện Yashoda Medicity (Ấn Độ), cho biết: “Suy giảm thính lực thường xảy ra từ từ, khiến những thay đổi ban đầu dễ bị bỏ qua. Một dấu hiệu sớm của vấn đề thính giác là người bệnh gặp khó khăn khi nghe và theo kịp cuộc trò chuyện trong môi trường ồn ào”.

Dưới đây là một số dấu hiệu gợi ý suy giảm thính lực được các chuyên gia chia sẻ, theo Hindustan Times.

Những dấu hiệu cần chú ý

Thường xuyên phải yêu cầu người khác nhắc lại: Theo ông Prem Ranjan, Giám đốc kiêm chuyên gia thính học tại MED-EL (Ấn Độ), nếu một người nhận thấy mình thường xuyên phải yêu cầu người khác lặp lại lời vừa nói nhiều hơn trước đây, thì đó có thể là dấu hiệu cần lưu ý về khả năng nghe.

Suy giảm thính lực thường tiến triển từ từ, khiến nhiều người khó nhận ra những dấu hiệu ban đầu ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tăng âm lượng tivi hoặc điện thoại: Việc bạn cảm thấy âm lượng tivi hoặc điện thoại ở mức vừa đủ nghe, nhưng những người khác trong phòng lại thấy quá to cũng là điều nên được chú ý. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và kéo dài, bạn nên đi kiểm tra thính lực.

Không nghe rõ những âm thanh quen thuộc hằng ngày: Xung quanh chúng ta có nhiều âm thanh quen thuộc như tiếng chuông cửa, tiếng thiết bị gia dụng phát tín hiệu hoặc tiếng chim hót bên ngoài. Ông Ranjan cho biết, việc không còn nghe thấy những âm thanh này, trừ khi chủ động chú ý lắng nghe, có thể là một dấu hiệu của suy giảm thính lực.

Mệt mỏi khi phải cố gắng lắng nghe: Việc phải tập trung cao độ để nghe và theo kịp cuộc trò chuyện có thể khiến người bệnh nhanh mệt mỏi. Ngoài ra, ù tai, nghe thấy tiếng vo ve hoặc nhận thấy khả năng nghe giữa hai bên tai khác biệt cũng là những biểu hiện cần được lưu ý.

Đi khám ngay nếu thính lực đột ngột suy giảm

Theo bác sĩ Vashist, suy giảm thính lực có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tuổi tác, thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn, các bệnh lý về tai, ráy tai tích tụ trong ống tai hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Nếu thính lực đột ngột suy giảm ở một hoặc cả hai tai, cần đến cơ sở y tế ngay, không nên chờ triệu chứng tự cải thiện hay đợi đến lịch khám thông thường ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Một số trường hợp có thể điều trị, trong khi những trường hợp khác cần được theo dõi định kỳ. Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng có thể thăm khám tai và thực hiện các xét nghiệm thính lực để đánh giá khả năng nghe, từ đó xác định nguyên nhân và hướng xử trí phù hợp.

Đặc biệt, nếu thính lực đột ngột suy giảm ở một hoặc cả hai tai, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám khẩn cấp, không nên chờ triệu chứng tự cải thiện hay đợi đến lịch khám thông thường.

“Một dấu hiệu riêng lẻ chưa đủ để kết luận khả năng nghe của bạn có vấn đề. Tuy nhiên, nếu xuất hiện đồng thời nhiều dấu hiệu, bạn nên sắp xếp thăm khám với chuyên gia thính học hoặc bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng”, ông Ranjan khuyên.