4 điểm mới trên Honda Vario 125 bản nâng cấp 2026 so với mẫu cũ

Sau gần 3 năm kể từ khi bước sang thế hệ mới, mẫu xe tay ga Honda Vario 125 vừa được PT Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác ở Indonesia trình làng bản nâng cấp với khá nhiều thay đổi.

Theo đó, mẫu xe tay ga thể thao tầm trung này được AHM giới thiệu đến giới truyền thông cũng như khách hàng xứ vạn đảo ngay trong những ngày đầu tháng 12.2025. Tương tự các đời xe trước đây, Honda Vario 125 2026 tiếp tục được PT Astra Honda Motor (AHM) sản xuất tại nhà máy ở Indonesia để cung ứng cho thị trường nội địa đồng thời xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực. Vẫn giữ lại động cơ eSP 125cc, tuy nhiên bản nâng cấp Honda Vario 125 2026 vẫn có nhiều thay đổi đáng chú ý từ diện mạo thiết kế cho đến trang bị, tính năng.

Honda Vario 125 2026 có một số thay đổi so với mẫu cũ Ảnh: Kompas

Dưới đây là 4 sự thay đổi đáng chú ý trên Honda Vario 125 bản nâng cấp 2026 so với mẫu cũ:

Kiểu dáng Honda Vario 125 thiết kế góc cạnh thể thao hơn

So với Vario 125 đang phân phối tại Việt Nam, Honda Vario 125 mới vừa ra mắt sở hữu dáng vẻ mạnh mẽ, thể thao hơn. Thiết kế tổng thể vẫn giữ lại phong cách đặc trưng của dòng Vario 125 nhưng "dàn áo" được trau chuốt lại bằng những đường nét góc cạnh hơn. Phần đầu xe không có nhiều thay đổi tuy nhiên yếm trước được thiết kế hoàn toàn mới với cụm đèn pha đặt thấp, tạo hình chữ V đồng thời có kích thước lớn hơn. Dải đèn LED định vị mảnh hơn phanh tách giữa đèn pha và đèn xi-nhan đặt cao hơn mẫu cũ. Bên cạnh đó, hai bên yếm trước còn được thiết kế thêm hai khe gió. Hai bên thân xe cũng tạo điểm nhấn với những đường nét góc cạnh, gân guốc hơn trong khi phần đuôi xe không có nhiều thay đổi.

Honda Vario 125 mới vừa ra mắt sở hữu dáng vẻ mạnh mẽ, thể thao hơn Ảnh: Kompas

Ông Hikaru Yokomura, Trưởng dự án phát triển Vario 125 của Honda R&D Đông Nam Á cho biết, đường nét thiết kế của Honda Vario 125 mới mang phong cách thể thao nhưng vẫn giữ được sự cân bằng về kích thước, thân xe nhỏ gọn.

Bộ tản nhiệt, nắp hộp số thiết kế nhẹ hơn

Không chỉ thay đổi về diện mạo thiết kế, một số chi tiết, bộ phận trên bản nâng cấp Honda Vario 125 2026 cũng được điều chỉnh. Trong đó, bộ tản nhiệt và nắp hộp số CVT của Honda Vario 125 mới được làm nhẹ hơn so với mẫu cũ.

Bộ tản nhiệt và nắp hộp số CVT của Honda Vario 125 mới được làm nhẹ hơn so với mẫu cũ Ảnh: GridOto

"Trọng lượng bộ tản nhiệt hiệu suất cao cùng nắp hộp số trên Vario 125 giảm khoảng 15% so với mẫu cũ giúp xe nhẹ hơn 300 gram. Cùng với đó phần cánh tay đòn của Vario 125 mới cũng đã được cải tiến với trọng lượng nhẹ hơn". Ông Hikaru Yokomura chia sẻ.

Cổng sạc thiết bị di động chuyển sang kiểu USB Type C

Trước đây, các phiên bản của Honda Vario 125 được hãng xe Nhật Bản trang bị cổng sạc thiết bị di động dạng USB Type A tích hợp trong hộc chứa đồ phía trước. Tuy nhiên, với bản nâng cấp Honda Vario 125 chi tiết này đã được đổi sang cổng USB Type C.

Với bản nâng cấp Honda Vario 125 cổng sạc thiết bị di động chuyển sang cổng USB Type C Ảnh: GridOto

Lý giải về sự thay đổi này, ông Ade Muhajir, phụ trách bộ phận dịch vụ kỹ thuật của PT Astra Honda Motor (AHM) cho biết: "Việc chuyển sang cổng USB Type C là điều dễ hiểu bởi hầu hết các thiết bị điện thoại thông minh hiện nay đều đã được trang bị cổng USB Type C".

Bổ sung lựa chọn mới với phiên bản Vario 125 Street

Ở lần nâng cấp này, Honda Vario 125 mới được Honda bổ sung thêm bản Street với thiết kế tay lái dạng trần. Ông Yokomura cho biết: "Tay lái trên bản Vario 125 Street rộng hơn 70 mm và cao hơn 40 mm so với bản thường". Sự bổ sung này mang đến một phong cách mới cho dòng xe này tay ga này.

Honda Vario 125 mới được Honda bổ sung thêm bản Street với thiết kế tay lái dạng trần Ảnh: Kompas

Tại Indonesia, Honda Vario 125 mới được cung cấp ba lựa chọn gồm bản Vario 125 CBS tiêu chuẩn giá 24,41 triệu rupiah tương đương 38,6 triệu đồng, bản Vario 125 CBS có hệ thống tạm dừng khởi động động cơ giá 26,065 triệu rupiah tương đương 41,2 triệu đồng và bản Vario 125 Street giá 26,499 triệu rupiah tương đương 41,9 triệu đồng. Sau thị trường Indonesia, Honda Vario 125 mới nhiều khả năng sẽ gia nhập thị trường Việt Nam.