Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

4 điểm nghẽn kìm hãm tăng trưởng của TP.HCM

Uyển Nhi - Vũ Phượng
16/01/2026 05:00 GMT+7

Quy hoạch chưa đồng bộ, giao thông quá tải, giải ngân đầu tư công chậm và chuyển đổi số vướng rào cản thể chế đang trở thành 4 điểm nghẽn kìm hãm tăng trưởng của TP.HCM.

Chiều 15.1, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chỉ rõ 4 điểm nghẽn mang tính cấu trúc đối với tăng trưởng TP.HCM. 

Quy hoạch thiếu tầm nhìn lấy con người làm trung tâm

Bà Trương Thiết Hà, Phó trưởng phòng Nghiên cứu phát triển kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) cho biết, công tác quy hoạch và tổ chức triển khai quy hoạch trong giai đoạn trước đây trên địa bàn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, thiếu chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm.

Chất lượng một số quy hoạch còn thấp, thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn dài hạn. Điều này dẫn đến điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, thậm chí có trường hợp điều chỉnh tùy tiện, theo lợi ích của nhà đầu tư… gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và quyền lợi chính đáng của người dân.

Nguyên nhân là do các quy định pháp luật về đất đai tiếp tục bất cập, chậm sửa đổi; hạn chế về nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, việc sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM dẫn đến việc tổ chức triển khai điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch phân khu khó khăn, chưa thống nhất và đồng bộ.

Đáng chú ý, tình trạng quy hoạch treo kéo dài nhiều năm vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong xã hội.

4 điểm nghẽn kìm hãm tăng trưởng của TP.HCM- Ảnh 1.

4 điểm nghẽn cấu trúc đang kìm hãm tăng trưởng của TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Giao thông quá tải, chi phí logistics tăng

Điểm nghẽn tiếp theo là hạ tầng giao thông. TP.HCM đã chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông và khởi công một số công trình trọng điểm như: Vành đai 3, Vành đai 4, mở rộng quốc lộ 13 và các tuyến cao tốc dọc hành lang trọng điểm logistics, đưa vào vận hành metro số 1… Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn quá tải và thiếu đồng bộ, thường xuyên ùn tắc tại các cửa ngõ đô thị.

Trong khi đó, khả năng mở rộng các tuyến đường hiện hữu rất khó khăn, dẫn đến chi phí logistics của doanh nghiệp tăng, đồng thời chất lượng cuộc sống một bộ phận người dân giảm sút.

Bên cạnh đó, kết cấu giao thông liên kết vùng, đặc biệt là các đường cao tốc và đường vành đai chưa được đầu tư hoặc chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch. Từ đó, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương và sức lan tỏa của vùng.

4 điểm nghẽn kìm hãm tăng trưởng của TP.HCM- Ảnh 2.

Hạ tầng giao thông ở TP.HCM quá tải và thiếu đồng bộ, thường xuyên ùn tắc tại các cửa ngõ đô thị

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng vốn đầu tư xã hội chưa tương xứng quy mô kinh tế

Về đầu tư toàn xã hội, trong đó đầu tư công giải ngân chậm; mới đạt khoảng 78% kế hoạch vốn năm 2025. Việc huy động đầu tư tư nhân chưa đạt mục tiêu.

Hiện, tổng vốn đầu tư xã hội của TP.HCM chỉ chiếm 17,4% cả nước, chưa tương xứng với quy mô kinh tế.

Nhu cầu đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 ước lên đến 3,2 triệu tỉ đồng, nhưng ngân sách thành phố chỉ đáp ứng được khoảng 30%. Điều đó buộc TP.HCM phải dựa vào một khuôn khổ thể chế đủ mạnh, minh bạch và linh hoạt để huy động nguồn lực tư nhân.

Dù vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) tiếp tục tăng trưởng, song còn hạn chế trong chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nội địa.

Chuyển đổi số chậm vì "vướng" thể chế và con người

Điểm nghẽn cuối cùng được chỉ ra là chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các rào cản về thể chế, dữ liệu, công nghệ và đặc biệt là nguồn nhân lực đang làm chậm quá trình chuyển đổi trong khu vực công.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, việc xây dựng văn hóa số, khuyến khích cán bộ, công chức sẵn sàng đổi mới, chấp nhận thay đổi quy trình và thói quen làm việc là yếu tố then chốt.

Đồng thời, cần sớm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để tránh tình trạng chậm giải ngân ngân sách cho khoa học công nghệ, ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

"TP.HCM đang rất nỗ lực và quyết tâm tháo gỡ những khó khăn, bất cập này để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn sắp tới", bà Hà nhấn mạnh.

Tin liên quan

TP.HCM phải 'tự cởi trói' thoát khỏi điểm nghẽn thể chế

TP.HCM phải 'tự cởi trói' thoát khỏi điểm nghẽn thể chế

Khi xác định thể chế là điểm nghẽn thì 'tự mình phải cởi trói cho mình', bởi thể chế do con người tạo ra, theo ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

TP.HCM tổng kết năm 2025 với nhiều điểm sáng kinh tế

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM điểm nghẽn tăng trưởng TP.HCM chuyển đổi số Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tăng trưởng 2 con số Quy hoạch treo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận