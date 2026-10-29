4 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp lên sàn đấu giá trực tuyến Bộ Công an

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM vừa có thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) với tổng mức giá khởi điểm hơn 16.665 tỉ đồng.

Khu đất Thủ Thiêm sẽ được đấu giá trong tháng 11.2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các khu đất Thủ Thiêm được đấu giá gồm lô: 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3 - 12); 1.K3.1.OD (trước đây là lô đất 3 - 8); 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3 - 5); 1.K3.3.HH (trước đây là lô đất 3 - 9), có mức giá khởi điểm lần lượt: hơn 10.198 tỉ đồng, 2.632 tỉ đồng, trên 2.091 tỉ đồng và hơn 1.744 tỉ đồng.

Đây cũng là 4 lô từng được đấu giá thành công với mức trúng kỷ lục hơn 37.000 tỉ đồng hồi cuối năm 2021. Riêng lô đất 3 - 12 được công ty thành viên của Tân Hoàng Minh trúng đấu giá với giá 2,43 tỉ đồng/m², gấp 8,3 lần giá khởi điểm. Tuy nhiên sau đó, các doanh nghiệp trúng đấu giá đều không nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn và bỏ cọc.

Lần này, việc đấu giá sẽ được thực hiện trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an: https://daugiatructuyen.gov.vn/, vào ngày 27.11.2026.

Trước đó, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 27.10.2026 đến ngày 11.11.2026.

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Giá khởi điểm của 4 lô đất Thủ Thiêm sắp được đưa ra đấu giá ĐỒ HỌA: NGỌC DƯƠNG - ĐẶNG SINH

Lô 1.K3.5.HH có diện tích hơn 10.000 m², được quy hoạch phát triển công trình hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%.

Các chỉ tiêu quy hoạch chủ yếu gồm tổng diện tích lô đất khoảng 1 ha, tầng cao tối đa 25 tầng, chiều cao tối đa 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Giá khởi điểm: 10.198.017.404.000 đồng.

Tiền đặt trước: 2.039.603.480.800 đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá: Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ, ngày 27.11.2026.

Lô 1.K3.1.OD có diện tích 8.568,1 m², được quy hoạch xây dựng nhà ở cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần và quy mô dân số tối đa 1.067 người.

Giá khởi điểm: 2.632.233.907.000 đồng.

Tiền đặt trước: 526.446.781.400 đồng.

Thời gian đấu giá: Từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút, ngày 27.11.2026.

Lô đất 1.K3.4.HH có diện tích 6.446,0 m². Đất ở tại đô thị. Chức năng quy hoạch: đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, chức năng dịch vụ chiếm 5%. Tổng diện tích lô đất theo quy hoạch: khoảng 0,64 ha. Tầng cao tối đa: 6 tầng; chiều cao tối đa: 24 m; hệ số sử dụng đất tối đa: 2,33 lần; quy mô dân số tối đa: 608 người.

Giá khởi điểm: 2.091.727.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 418.345.400.000 đồng.

Thời gian đấu giá: Từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút, ngày 27.11.2026.

Lô 1.K3.3.HH có diện tích 5.009,1 m², được quy hoạch phát triển tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Giá khởi điểm: 1.744.891.734.000 đồng.

Tiền đặt trước: 348.978.346.800 đồng.

Thời gian đấu giá: Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ, ngày 27.11.2026.

4 lô đất Thủ Thiêm đấu giá bất thành năm 2021 sắp được đưa ra đấu giá ẢNH: T.N

Siết chặt điều kiện vốn với doanh nghiệp tham gia đấu giá Theo phương án được phê duyệt, các khu đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, với thời hạn 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và những thủ tục khác có liên quan theo quy định. Đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản, vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến do các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha. Cụ thể, vốn chủ sở hữu tối thiểu đối với lô 1.K3.5.HH là hơn 2.393 tỉ đồng; lô 1.K3.1.OD là hơn 587 tỉ đồng; lô 1.K3.4.HH là hơn 470 tỉ đồng; lô 1.K3.3.HH là hơn 410 tỉ đồng.



