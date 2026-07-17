4 loại dây cáp nên thay thế thường xuyên hơn

Hiện nay, nhiều gia đình có thể chứa "một rừng" cáp kết nối, từ những sợi cáp đi kèm với thiết bị mới cho đến những sợi cáp cũ kỹ được cất giữ trong ngăn kéo. Việc này có thể dẫn đến tình trạng ngập tràn cáp sạc smartphone, cáp Ethernet và nhiều loại cáp khác mà người dùng nên thay thế thường xuyên hơn.

Đừng tiếc những sợi cáp có dấu hiệu hư hỏng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Mặc dù một số cáp có thể bị vứt bỏ hoặc tái chế do hỏng hóc hoặc không còn tương thích với thiết bị hiện đại, nhưng nhiều loại vẫn cần được thay thế định kỳ. Chẳng hạn, cáp sạc smartphone có thể sử dụng được đến 6 năm, nhưng thói quen sử dụng không đúng cách có thể làm giảm tuổi thọ của chúng. Việc tiếp tục sử dụng cáp bị lỗi chỉ vì chúng vẫn hoạt động có thể gây nguy hiểm, như cháy nổ hoặc điện giật.

Cáp HDMI và cáp Ethernet thường bền hơn và có thể sử dụng lâu dài hơn, nhưng cũng cần được bảo quản đúng cách để tránh hư hỏng. Cáp HDMI cũ có thể không hỗ trợ công nghệ mới, trong khi cáp Ethernet cũ có thể không đáp ứng được nhu cầu tốc độ ngày càng cao của các thiết bị hiện đại.

Cáp sạc smartphone

Cáp sạc smartphone thường chỉ kéo dài từ 1 đến 3 năm, mặc dù một số loại có thể sử dụng được đến 6 năm. Tuy nhiên, thói quen sử dụng không đúng cách như kéo căng dây hay làm cong đầu nối có thể làm giảm hiệu quả sạc. Nếu nhận thấy cáp sạc của mình bị sờn, nứt, hoặc điện thoại quá nóng khi sạc, đó là dấu hiệu cho thấy cáp cần được thay thế. Các chuyên gia khuyên nên sử dụng cáp bện thay vì cáp rẻ tiền để tăng độ bền.

Việc sử dụng cáp sạc smartphone hư hỏng để cắm sạc là rất nguy hiểm ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Cáp HDMI

Được sử dụng để kết nối các thiết bị như TV và máy chơi game, cáp HDMI có thể sử dụng hơn 10 năm nếu được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, nếu gặp phải sự cố về hình ảnh hoặc âm thanh, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cáp cần được thay thế. Để kéo dài tuổi thọ của cáp HDMI, hãy chọn sản phẩm chất lượng cao và tránh để cáp tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc môi trường ẩm ướt.

Người dùng cũng nên kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị so với khả năng của cáp HDMI để đảm bảo hiệu suất tốt nhất. Việc thay thế cáp khi cần thiết không chỉ giúp bảo vệ thiết bị mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng công nghệ.

Cáp Ethernet

Thường có tuổi thọ từ 5 đến 10 năm, thậm chí lên đến 20 năm đối với các loại cáp Ethernet hiệu suất cao như Cat6a và Cat7. Tuy nhiên, tuổi thọ của chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như áp lực, hư hỏng vật lý và điều kiện môi trường. Nếu thường xuyên gặp phải tình trạng mất kết nối internet hoặc tốc độ tải xuống chậm, có thể đã đến lúc thay thế cáp Ethernet của bạn.

Cáp âm thanh hỏng sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của người dùng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Cáp âm thanh

Tương tự, dây cáp âm thanh cũng cần được chú ý. Mặc dù có thể sử dụng từ 5 đến 8 năm, nhưng việc sử dụng không đúng cách có thể rút ngắn tuổi thọ của chúng xuống còn 3 đến 5 năm. Các dấu hiệu cho thấy dây cáp âm thanh cần được thay thế bao gồm âm thanh bị rè, méo tiếng hoặc kết nối không ổn định.

Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cáp của mình đang gặp vấn đề, hãy xem xét việc thay thế chúng ngay lập tức để đảm bảo an toàn và hiệu suất tối ưu cho các thiết bị công nghệ mà mình sở hữu.