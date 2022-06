4 loại thực phẩm ‘tối kỵ’ đối với người bị đau khớp

1. Thịt đỏ đã qua chế biến

Chuyên gia dinh dưỡng Hembree cho biết: “Các sản phẩm như xúc xích nhiều chất béo, bánh mì kẹp thịt hoặc xúc xích dễ gây viêm nhiễm và có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về khớp.

Các loại thịt chế biến quá kỹ này có chứa nitrit và purin: các chất hóa học làm tăng tình trạng viêm và có thể dẫn đến đau khớp”.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Musculoskeletal Disorders, nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều thịt đỏ tươi so với thịt đỏ chế biến sẵn có liên quan đến việc giảm nguy cơ thay khớp háng, cuối cùng cho thấy rằng thịt đỏ tươi là sự thay thế lành mạnh hơn so với thịt đỏ chế biến sẵn.

2. Đồ uống có đường

Chuyên gia dinh dưỡng Hembree cho biết: “Nói chung, đồ uống có thêm đường, chẳng hạn như nước ngọt thông thường và nước chanh hoặc trà có đường, cũng có liên quan đến chứng viêm và điều này có thể góp phần làm gia tăng các vấn đề về khớp”, theo Eat This, Not That!

Bạn có biết thực phẩm có đường có thể dẫn đến sâu răng, phá hủy men răng như thế nào không?

Điều này cũng xảy ra với tác dụng của xương trong cơ thể bạn. Uống quá nhiều nước ngọt và đồ uống có đường khác dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương.





3. Sữa đầy đủ chất béo

Mặc dù các sản phẩm từ sữa có thể có một số tác dụng có lợi đối với xương của bạn do chứa canxi, nhưng chúng cũng có thể có hại do chứa casein, một chất có thể góp phần gây ra chứng viêm ở khớp của bạn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Hembree, các sản phẩm từ sữa như sữa nguyên kem, bơ hoặc các loại kem giàu chất béo có thể gây đau khớp nhiều hơn ở một số người.

4. Một số loại hải sản

Chuyên gia dinh dưỡng Hembree gợi ý rằng có một số loại hải sản có nguy cơ đau nhức xương cao hơn những loại hải sản khác.

Hembree nói: “Ăn quá nhiều cá như cá cơm, cá ngừ, sò điệp và cá mòi đóng góp một lượng lớn purine. Purines phân hủy thành axit uric. Sự tích tụ của các tinh thể axit uric trong khớp có thể dẫn đến chẩn đoán bệnh gút (gout)", theo Eat This, Not That!