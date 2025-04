4 loại thực vật giàu vitamin giúp giảm cholesterol trong máu

Những loại thực vật giàu vitamin, chất chống ô xy hóa có thể giúp giảm cholesterol trong máu gồm:

Kiwi

Nghiên cứu cho thấy ăn kiwi mỗi ngày liên tục trong 8 tuần có thể giúp tăng mức cholesterol "tốt" HDL và giảm cholesterol "xấu" LDL ở những người có mỡ máu cao. ẢNH: AI

Kiwi là loại trái cây giàu vitamin C. Một trái kiwi nặng từ 70 đến 100 gram. Trong 100 gram kiwi cung cấp khoảng 93 mg vitamin C. Trong khi đó, lượng vitamin C khuyến cáo ở nam giới trưởng thành là khoảng 90 mg/ngày, phụ nữ là 75 mg/ngày. Nói cách khác, một trái kiwi trung bình có thể cung cấp vượt mức nhu cầu vitamin C mỗi ngày.

Ngoài ra, kiwi còn chứa nhiều chất xơ và chất chống ô xy hóa như vitamin E, flavonoids hay carotenoid, chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa PubMed cho thấy ăn kiwi mỗi ngày liên tục trong 8 tuần có thể giúp tăng mức cholesterol "tốt" HDL và giảm cholesterol "xấu" LDL ở những người có mỡ máu cao. Hơn nữa, các chất chống ô xy hóa trong kiwi còn giúp giảm căng thẳng ô xy hóa. Đây một nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch và các vấn đề tim mạch khác.

Đậu lăng

Đậu lăng là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều protein, chất xơ và các vitamin nhóm B. Đặc biệt, đậu lăng chứa nhiều chất xơ hòa tan, loại chất xơ giúp giảm cholesterol "xấu" LDL. Đậu lăng cũng chứa chất chống ô xy hóa và khoáng chất có lợi cho tim mạch, giúp hạ huyết áp và cải thiện chức năng tim.

Táo

Táo là loại trái cây phổ biến và dễ ăn, chứa nhiều chất xơ hòa tan, đặc biệt là pectin. Pectin khi vào ruột sẽ liên kết với cholesterol và đào thải ra ngoài, nhờ đó giảm nồng độ cholesterol có hại trong máu.

Ngoài ra, táo còn giàu polyphenol, một nhóm chất chống ô xy hóa mạnh, có khả năng giảm viêm và căng thẳng ô xy hóa, nhờ đó giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Nấm

Nấm hương chứa nhiều dưỡng chất giúp giảm cholesterol trong máu ẢNH: AI

Một điều không phải ai cũng biết là một số loại nấm, đặc biệt là nấm hương, chứa các hợp chất tự nhiên như eritadenine và beta-glucan. Những chất này có khả năng làm giảm cholesterol trong máu. Cụ thể, eritadenine giúp tăng bài tiết cholesterol, còn beta-glucan làm giảm sự hấp thụ cholesterol trong đường tiêu hóa.

Một số bằng chứng nghiên cứu cho thấy thường xuyên ăn nấm hương giúp giảm đáng kể lượng cholesterol toàn phần và chất béo trung tính trong máu. Ngoài ra, nấm còn chứa các chất chống viêm và tăng cường miễn dịch, góp phần hỗ trợ tim mạch, theo Healthline.