4 loại trái cây vừa tăng cường miễn dịch, vừa giảm mỡ máu

Để tận dụng tối ưu nguồn dinh dưỡng từ trái cây thì mọi người nên ăn tươi. Vì khi ăn, chúng ta có thể hấp thu lượng vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và cả chất xơ trong trái cây. Uống nước ép trái cây dù tốt cho sức khỏe nhưng lại chứa rất ít chất xơ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trái kiwi không những giúp cải thiện miễn dịch mà còn giảm cholesterol có hại trong cơ thể ẢNH: PEXELS

Muốn đồng thời tăng cường miễn dịch và giảm cholesterol trong máu, mọi người hãy ưu tiên ăn các loại trái cây sau:

Cam

Cam nổi tiếng với hàm lượng vitamin C dồi dào có tác dụng tăng cường miễn dịch. Không những vậy, cam còn chứa lượng chất xơ dồi dào và các sterol thực vật có tác dụng ngăn ruột hấp thụ cholesterol trong thức ăn.

Một trái cam lớn chứa khoảng 4 gram chất xơ. Phần lớn lượng chất xơ này nằm ở cùi cam. Điều quan trọng là trong lượng chất xơ này có cả chất xơ hòa tan, giúp ổn định đường huyết, đồng thời giúp kiểm soát cholesterol.

Sung

Trái sung thường không phải là loại trái cây đầu tiên mọi người nghĩ đến khi muốn tăng cường miễn dịch hay giảm cholesterol trong máu. Tuy nhiên, sung không những giàu vitamin C mà còn chứa rất nhiều loại chất xơ hòa tan có tên là pectin. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy pectin có thể giúp loại bỏ chất béo trung tính và giảm cholesterol. Cả 2 tác động này sẽ cùng lúc sẽ ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trên thực tế, pectin hoạt động như một chất kết dính và tăng bài tiết cholesterol. Do đó, cholesterol sẽ không được hấp thụ vào cơ thể mà đi ra ngoài.

Ổi

Một điều không phải ai cũng biết là một trái ổi chứa lượng vitamin C cao gấp 4 lần một trái cam. Đặc biệt, ổi cũng giàu chất xơ, kali và chất chống ô xy hóa. Đây đều là những dưỡng chất có tác dụng duy trì sức khỏe mạch máu và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu trên chuyên san American Journal of Cardiology phát hiện ăn ổi chín trước bữa ăn không chỉ có tác dụng giảm huyết áp mà còn giảm cholesterol toàn phần.

Kiwi

Trái kiwi không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều chất xơ hòa tan, polyphenol và vitamin C. Nghiên cứu trên chuyên san International Journal of Food Sciences and Nutrition cho thấy thường xuyên ăn kiwi sẽ giúp giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng cholesterol "tốt" HDL, theo Healthline.