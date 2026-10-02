4 loại ung thư nào dễ phát hiện sớm nhất?

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại ung thư đều có phương pháp tầm soát hiệu quả. Một số bệnh có khả năng được phát hiện sớm, trước cả khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ung thư phổi có thể được phát hiện sớm nhờ chụp CT phổi liều thấp ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những loại ung thư có thể phát hiện sớm trước cả khi xuất hiện triệu chứng:

Ung thư vú

Ung thư vú là loại ung thư mà các phương pháp tầm soát được nghiên cứu khá rõ. Phương pháp phổ biến nhất là chụp X-quang tuyến vú. Xét nghiệm này phát hiện những thay đổi bất thường trong mô vú trước khi người bệnh sờ thấy khối u hoặc xuất hiện các triệu chứng rõ ràng.

Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) cho biết chụp nhũ ảnh giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư vú, đặc biệt ở phụ nữ trong độ tuổi được khuyến nghị tầm soát.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú khi bệnh chưa lan ra các mô xung quanh có tỷ lệ sống sau 5 năm là trên 99%. Khi ung thư đã lan sang các hạch hoặc mô lân cận, tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 87%. Khi bệnh đã di căn xa, tỷ lệ còn khoảng 32%.

Ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung có một điểm đặc biệt so với nhiều loại ung thư khác. Đó là tầm soát không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn giúp ngăn ung thư phát triển ngay trước cả khi nó xuất hiện, bác sĩ Kimberly Levinson, chuyên khoa ung thư phụ khoa tại hệ thống y tế Johns Hopkins Medicine (Mỹ) cho biết.

Phần lớn trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến nhiễm virus HPV. Xét nghiệm HPV có thể phát hiện virus này, trong khi xét nghiệm Pap phát hiện những thay đổi bất thường ở tế bào cổ tử cung.

Nếu phát hiện các tổn thương tiền ung thư, bác sĩ sẽ theo dõi hoặc điều trị trước khi chúng tiến triển thành ung thư xâm lấn. Đây là lý do tầm soát định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa ung thư cổ tử cung, chứ không chỉ đơn thuần là phát hiện bệnh.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư mà tầm soát sẽ mang lại lợi ích đặc biệt. Điều này là do xét nghiệm đôi khi phát hiện được tổn thương trước khi nó trở thành ung thư. Một số polyp trong đại tràng sẽ phát triển thành ung thư theo thời gian. Khi nội soi phát hiện những polyp này, bác sĩ thường loại bỏ chúng ngay trong quá trình nội soi, từ đó làm giảm khả năng chúng tiếp tục phát triển.

Ung thư phổi

Ung thư phổi thường khó phát hiện nếu chỉ dựa vào triệu chứng. Ho kéo dài, khó thở hoặc đau ngực có thể xuất hiện khi bệnh đã tiến triển. Thế nhưng, những triệu chứng này cũng có thể do nhiều bệnh khác gây ra. Vì vậy, đối với những người có nguy cơ cao, chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới kiểm tra có thể khiến bệnh được phát hiện muộn hơn.

Chụp CT phổi liều thấp là phương pháp tầm soát được sử dụng cho một số người có nguy cơ cao. Phương pháp này có khả năng phát hiện những bất thường nhỏ trong phổi trước khi chúng gây triệu chứng, theo Medical News Today.