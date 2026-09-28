Thói quen giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng

Việc chú ý sức khỏe đường ruột giúp phát hiện những thay đổi bất thường sớm hơn. Bên cạnh đó, thói quen ăn uống hằng ngày cũng có thể góp phần bảo vệ đại tràng, theo tờ Hindustan Times.

Ông Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mỹ, chia sẻ 5 thói quen nên duy trì để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng.

Uống cà phê vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Uống cà phê vừa phải

Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất giúp giảm viêm. Những chất này có thể bảo vệ tế bào trước tổn thương.

Sau khi điều trị hơn 1.000 bệnh nhân, bác sĩ Sethi cho biết uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận người uống cà phê có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn.

Bổ sung đủ canxi

Canxi có thể góp phần bảo vệ niêm mạc đại tràng. Khoáng chất này có khả năng liên kết với một số hợp chất có hại trong đường ruột, từ đó giúp hạn chế sự tiếp xúc của các chất này với niêm mạc đại tràng.

Ông Sethi khuyến nghị bổ sung canxi từ các nguồn thực phẩm như sữa chua không đường, sữa và các thực phẩm được tăng cường canxi.

Hạn chế thịt chế biến sẵn

Ăn thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm chất gây ung thư nhóm 1. Nhóm này gồm những chất có đủ bằng chứng cho thấy khả năng gây ung thư ở người.

Thịt xông khói, xúc xích, hot dog và thịt nguội đều thuộc nhóm này. Ông Sethi khuyên nên chọn các nguồn đạm ít qua chế biến thường xuyên hơn.

Ăn nhiều chất xơ

Chất xơ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và duy trì việc đi tiêu đều đặn. Chất xơ cũng giúp kiểm soát đường huyết ổn định hơn.

Ông Sethi cho biết chế độ ăn nhiều chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các thực phẩm giàu chất xơ gồm đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, các loại hạt...

Đừng đợi có triệu chứng mới tầm soát

Ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu có thể không gây ra dấu hiệu rõ ràng. Vì vậy, việc tầm soát giúp phát hiện những bất thường sớm và xử lý kịp thời.

Theo ông Sethi, người trưởng thành có nguy cơ trung bình nên bắt đầu tầm soát từ tuổi 45. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc có yếu tố nguy cơ khác có thể cần tầm soát sớm hơn.