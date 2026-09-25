Sau tuổi 40: 3 dấu hiệu ung thư đại trực tràng xuất hiện rất âm thầm

Dưới đây là những dấu hiệu xuất hiện rất âm thầm của ung thư đại trực tràng:

Phân nhỏ, hẹp khác thường

Khi đại trực tràng có vấn đề, hình dạng phân có thể thay đổi. Một số người mắc ung thư đại trực tràng phát hiện phân trở nên hẹp hơn hoặc có hình dạng khác rất nhiều so với bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Người bệnh nên đi khám nếu cơn đau bụng kéo dài không hết dù đã thử nhiều cách ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tuy nhiên, chỉ dựa vào hình dạng phân thì chưa thể kết luận có ung thư. Có nhiều nguyên nhân khiến phân thay đổi hình dạng, chẳng hạn do táo bón, chế độ ăn, lượng chất xơ.

Người mắc cần chú ý khi phân nhỏ, hẹp kéo dài và không giải thích được. Nếu hình dạng phân liên tục khác thường trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, đặc biệt khi đi kèm thay đổi thói quen đi tiêu, máu trong phân hoặc cảm giác đi tiêu không hết, người bệnh nên đến bệnh viện kiểm tra.

Mệt mỏi, yếu sức hoặc thiếu máu

Ung thư đại trực tràng đôi khi gây chảy máu rất ít nhưng kéo dài. Lượng máu mất đi không đủ để người bệnh nhận thấy bằng mắt thường nhưng qua thời gian sẽ dẫn đến thiếu máu.

Khi thiếu máu, cơ thể không vận chuyển đủ ô xy đến các mô. Người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, yếu sức, chóng mặt hoặc dễ hụt hơi khi vận động. Một số trường hợp chỉ phát hiện vấn đề khi xét nghiệm máu cho thấy lượng hồng cầu hoặc hemoglobin thấp.

Đau bụng, đầy bụng

Đau bụng hoặc khó chịu ở bụng cũng xuất hiện trong các bệnh lý đại trực tràng. Người bệnh cảm thấy đau âm ỉ, đầy bụng, chướng bụng hoặc những cơn co thắt lặp đi lặp lại. Một số người có cảm giác muốn đi tiêu nhưng sau khi đi vẫn thấy chưa hết. Đặc biệt, nếu đau bụng kèm thiếu máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám.

Không nên chờ xuất hiện triệu chứng mới kiểm tra

Một vấn đề quan trọng là ung thư đại trực tràng có thể phát triển mà không gây triệu chứng rõ ràng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết polyp hoặc ung thư đại trực tràng thường không gây bất kỳ biểu hiện nào trong giai đoạn sớm.

Do đó, khám sàng lọc rất quan trọng nếu muốn phát hiện sớm ung thư đại trực tràng, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Rachel Issaka tại trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư Fred Hutch Cancer Center (Mỹ) cho biết.

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp, từng có polyp, mắc các bệnh viêm ruột như Crohn hoặc viêm loét đại tràng cần được sàng lọc sớm hơn hoặc thường xuyên hơn, theo Medical News Today.